«Манифест новой женственности»: Оkko презентовал документальный фильм о судьбах женщин России

В Okko представили документальный фильм «Манифест новой женственности». Кинополотно исследует десятки вопросов, которыми ежедневно задаются женщины по всей стране.

Женщина - должна? Быть красивой, успешной, ухоженной, активной, мамой, дочерью, женой… Множество самых разных требований часто не оставляют места, чтобы быть собой. Героини фильма: актрисы Дарья Екамасова и Анна Банщикова, пилот автогонок Russian Drift Series Екатерина Набойченко, блогер-миллионник Виктория Портфолио, биохакер Евгения Гладкина, телеведущая Екатерина Стриженова и другие женщины, за которыми следят миллионы, искренне рассказывают о том, как они видят роль женщины в современной России.

Фильм состоит из глав: о мотивации и борьбе, о дружбе и любви, об уважении и хейте, о материнстве, о вере и доброте, о стереотипах и свободе. Каждая глава – это искренние истории из жизни, которыми поделились героини.



Режиссер фильма — Ксения Зуева, известная своими драмами «Близкие» и «Вмешательство», которые были отмечены номинациями на «Главный приз» открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в 2017 и 2020 годах. Продюсер фильма – Белла Геворгян, топ-менеджер курорта Mriya Resort & SPA, одно из подразделений которого (Mriya Life Institute) разрабатывает программы по комплексному управлению здоровьем и помогает женщинам заботиться о своем физическом и ментальном благополучии.

– Фильм зафиксировал кардинальные изменения в установках, произошедшие в обществе за последние несколько лет. Долгие годы на женщину оказывалось сильное давление со всех сторон: нужно было следовать неким придуманным стандартам. «Манифест новой женственности» – это первая попытка разобраться в «женском вопросе» через высказывания совершенно разных героинь на важнейшие темы. Успешные предпринимательницы и представители творческих профессий рассказали о том, как рушили их карьеры, а они продолжали идти своим путем, о том, как то, что называли изъянами, становилось личной, уникальной красотой, – рассказывает Ксения Зуева, режиссер.

Команда Манифеста собирала интервью в течение года. В фильм вошли не только интервью героинь, но и мнения, отобранные среди 9200 сообщений, присланных в социальных сетях во время съемок, которые проходили в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В фильме можно увидеть бэкстейджи выставок, гоночные треки, закулисье театров – личные «места силы» героинь.

– Мы надеемся, что фильм вдохновит современных женщин исследовать разные грани своей личности, не бояться быть такой, какой хочется и делать то, к чему лежит сердце, ответит на вопросы каждого как любовь к себе может изменить жизнь. Я — человек, который вырос в стереотипах, в семье, очень ориентированной на традиции. На то, какой ты должна быть. В этом во всем, человек, к сожалению, теряет себя, потому что пытается стереотипам соответствовать. А это вечная гонка, вечная борьба… Хорошо, если ты находишь в себе силы ответить: «А мне все равно», – говорит Белла Геворгян, генеральный продюсер.

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