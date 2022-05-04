«Марафон Победы» и спектакль «Ленинградка» в Центральном театре кукол имени С.В. Образцова

С 5 по 9 мая в Государственном академическом Центральном театре кукол имени С.В. Образцова состоится серия мероприятий, посвященных Дню Победы. За годы войны Театр Образцова дал 679 представлений на фронте и в прифронтовой зоне, 210 – в госпиталях. Семья Образцовых внесла и свой личный вклад в общую победу – летом 1943 года на вторую Сталинскую премию В.Н. Образцов приобрел самолет ЯК-1 № 1027, назвал его «Ртищевский железнодорожник» и подарил летчику-истребителю 291 истребительного полка Герою Советского Союза, капитану А.Ф. Лавренову.

Театр продолжает традиции великого мастера и к памятному Дню Победы приготовил особую программу.

С 5 по 9 мая – виртуальная выставка «История создания спектакля «Король-олень»» будет доступна на сайте театра.

7 мая и 8 мая на сцене Малого зала — спектакль «Ленинградка».

Зритель попадает в мир фантасмагории и реальности – мир ребёнка. Рожденные его воображением образы оживают вместе с ощущением трогательного тепла, доброты и бессмертия — может быть сон, а может быть явь. Все это достигается с помощью синтеза кукол, кадров военной хроники, анимации и игрового кино.

Дом разрушен. Шкаф – единственное прибежище Вали в разбомбленном доме. Но когда рядом те, кто тебя любит и защищает, пусть даже в иллюзиях и воображении, твой защитник – домовой, разгоняющий страхи, ты выживешь и будешь жить с благодарностью к тем, кто выстоял, создал дом без войны. Дом без войны, мир без войны, детство должно оставаться детством, ребёнок имеет право на счастье жить в мире – вот основная идея авторов спектакля.

7 мая в Образцовпарке — «Марафон Победы». Вход бесплатный, строго по регистрации на сайте театра.

Программа

I часть

15:00 — 17:00 / 15:00 – 15:30 – полевая кухня; мастер-классы оригами (изготовление солдатской пилотки, объемной звезды) и мастер-класс «Вместе с мамой» (Казанши: маки, гвоздика и др., георгиевская лента); памятная акция по изготовлению журавлей из бумаги «Журавли нашей памяти».

15:30 – 17:00 – Концерт «Песни памяти» – выступление артистов Театра кукол имени С.В. Образцова, которые исполнят песни военных лет.

II часть

19:00 — 21:30 / 19:00 — 20:00 – ретро-программа «Танец Весны» в стилистике 40-х годов, под патефон. В программе примут участие артисты театра и профессиональные хореографы; памятная акция по изготовлению журавлей из бумаги «Журавли нашей памяти».

20:00 – 21:30 – Спектакль-реквием «Письма памяти» на 4 сцене театра в Образцовпарке.

Спектакль-реквием «Письма памяти» о Великой Отечественной войне. Это история одного большого дома, где кипела жизнь, и как везде до войны, люди влюблялись, ссорились, дружили всем двором. Война забрала на фронт всех мужчин: мужей, братьев, друзей, отцов, сыновей. И единственная ниточка, соединяющая их с домом – письма любимым, написанные с фронта. Письма, которые поначалу заставляют женщин танцевать от радости, а затем оплакивать погибших. Война закончилась, и некогда шумный, веселый дом наполовину опустел.

Письма памяти» – это душевная исповедь, история, сотканная из судеб людей, которые пожертвовали собой ради нашей жизни… Низкий поклон, тем кто погиб, и тем кто выжил.

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