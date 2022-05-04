На ВДНХ открылась выставка, посвященная фронтовой фотографии

Ко Дню Победы в зале сменных экспозиций Музея Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ начала работу необычная выставка «С «Лейкой» и блокнотом». На ней представлены снимки классика советской фотографии, фронтового корреспондента Якова Халипа.

На фронте Яков Залип был корреспондентом Совинформбюро, газет «Красная Звезда» и «Боец РККА», журнала «Огонек» и других изданий. Сделанные им фотографии охватывают весь период с 1941 по 1945 годы: героическая оборона первых месяцев, тяжелейшие бои на земле, в воздухе и на море, освобождение городов и триумф Победы.

Помимо нетленных кадров фронтовой жизни гости экспозиции могут увидеть редкие образцы военной техники — отечественной и трофейной. Здесь представлены советские легкие бронеавтомобили ФАИ-М и БА-64, артиллерийский тягач ГАЗ-67Б, грузовик ГАЗ-ММ и единственный сохранившийся образец системы залпового огня М-8-36, установленный на шасси ЗИС-6. Также посетители могут увидеть военные автомобили — трофеи разных исторических периодов.

На выставке на огромном экране и мультимедийных панелях демонстрируется уникальная фото- и видеохроника. В центре зала организована историческая реконструкция «Армейский лагерь».

9 мая с 15:00 до 18:15 в экспозиционном зале состоится концерт, приуроченный ко Дню Победы.

Выставка продлится до 29 мая и работает ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00. 9 мая вход свободный.

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