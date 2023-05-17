Марина Бриз взлетает на крыльях свободы с новым клипом «Поездами, самолётами»

Певица Марина Бриз выпустила яркий и сочный клип на песню «Поездами, самолётами» - гимн для всех, кто готов порвать с бывшими и начать новую счастливую жизнь. Музыкальная работа рассказывает историю девушки, которая устала от равнодушия своего мужчины и решила бросить всё иотправиться с Мариной Бриз в космическое путешествие на борту корабля «Свобода».

«С нетерпением жду выхода клипа. Это были самые весёлые съёмки! В гримёрках мы постоянно смеялись, нас забавляли наши необычные образы. Да и в целом была классная атмосфера, нам нравилось всё, что происходит на съёмочной площадке. Мы на ходу придумывали какие-то прикольные движения, веселились и отрывались. Считаю, что клип полностью отражает настроение песни – игривое, танцевальное, задорное. Хочу поблагодарить за работу режиссёра клипа Талгата Сафарова и всю его команду. Ребята учли все наши «хотелки» и сделали клип, которым мы гордимся! Хочетсязаразить всех слушателей позитивом и напомнить всем, что нужно проще относиться к расставаниям и вообще любым переменам в жизни. Это всегда даёт шанс начать что-то новое!» - поделилась своими эмоциями Марина Бриз.

В клипе «Поездами, самолётами» зрители становятся свидетелями захватывающего путешествия на борту космического корабля, капитаном которого является сама Марина Бриз. На борту лайнера, есть всё необходимое для женского удовольствия - от маникюра до парикмахерской. Девушки дурачатся и смеются, наводят красоту и веселотанцуют. Простые, но в то же время зажигательные танцевальные движения завораживают и цепляют. Хочется дать волю эмоциям и начать танцевать вместе с героями клипа. Разноцветные кадры, необычные образы, харизматичные герои приковывают внимание зрителей к экрану. Появляется желание включить клип снова, чтобы рассмотреть подробнее все яркие детали, эпатажные костюмы, необычный космический антураж.

Песня «Поездами, самолётами» вдохновляет и даёт решимость всем тем, кто хочет освободиться от гнетущего прошлого. Красочный клип дополняет песню, демонстрируя немного дерзких, кайфующих и таких счастливых девушек, которые решились начать всё с чистого листа.

Присоединяйтесь к яркому и весёлому путешествию в мир свободы, лёгкости и любви к себе!

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