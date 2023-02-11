«Touch Heaven» от Elena Romanova: Песня, рожденная в Стокгольме обрела новое звучание

10 февраля 2023 года на всех цифровых платформах появился новый сингл «Touch Heaven» от Elena Romanova в студийной и акустической live версиях. Песня, рожденная в Стокгольме 15 лет назад, основанная на сильных романтических переживаниях, обрела новое звучание, новый шарм, а вместе с тем и новые смыслы.

«Как часто мы предпочитаем страдать, чем быть счастливыми. Мы обманываем себя снова и снова, чтобы хоть на мгновение коснуться небес. Мы жаждем яркого солнечного света, но потом сами закрываем шторы. Заблуждение, что хорошо там, где нас любят. В таких объятьях скучно. Куда заманчивее руки нестабильные, руки с вечно бегающими по коже пальцами. И так больно терять, но нет ничего сладостнее надежды. Снова томиться в ожидании, вечно ждать. Отсюда и рождается вечная любовь. Из ожидания и надежды. "Touch Heaven" - это песня на века, к ней можно возвращаться снова и снова, экспериментировать с аранжировкой и исполнением в зависимости от настроения, нового творческого и жизненного пути», – рассказывает Елена о песне.

Так случилось, что песня обрела свою уже третью жизнь. В 2008 году она появилась на CD внутри первого англоязычного альбома Елены, которому не суждено было продвинуться дальше полки ее комнаты, где он пылился вплоть до 2022 года, пока несостоялся первый релиз этой песни в русскоязычной версии под одноименным названием «Прикоснусь». И уже сейчас, Елена вернулась к истокам, максимально родному, оригинальному звучанию песни на английском, но в акустике.

Собрав минимальный акустический состав, было снято live видео, где Елена спела песню с музыкантами и двумя бэк-вокалистами. После чего было принято решение доработать live версию в студии. Часто случается, что слушатели влюбляются в акустику, поэтому релиз песни состоится в двух версиях: студийной на всех музыкальных платформах и акустической live в Youtube и ВК.

В работе над песней принимали участие: Геннадий Лагутин (аранжировка и сведение), Damien Bolo, Spectrum studio из Франции (мастеринг), Александр Ильчук (гитара), Сергей Гордеев (кахон, тамбурин), Петр Каретников (виолончель), Богдан Кияшко и Ярослава Буряк (бэк-вокал). Автор музыки и слов - давний близкий друг артистки, саунд-продюсер и писатель Дмитрий Нортман.

Фото для обложки сингла использовали из любимой съемки Елены, которая была снята фотографом Петром Колчиным.

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