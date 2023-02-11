Фестиваль позитивного идейного искусства «Время, вперед!» объявляет приём заявок

Фестиваль позитивного идейного искусства «Время, вперед!» объявляет старт 5-го сезона (прием заявок от художников с 10 февраля по 31 августа 2023 года).

Выставка «Искусство труда». Новая Третьяковка

Ежегодный всероссийский Фестиваль «Время, вперед!» объявляет старт нового 5-го сезона. С 10 февраля 2023 года художники и скульпторы со всей России могут принять участие в конкурсе, подав заявку на сайте проекта www.vvfest.ru .

В сентябре члены жюри отберут работы, которые пройдут в полуфинал. Все они будут включены в итоговую выставку под названием «Искусство труда», которая по традиции пройдет в залах СХР в Западном крыле Новой Третьяковки. Участие в конкурсе бесплатное. Присылать заявки могут совершеннолетние авторы, граждане РФ, как любители, так и профессионалы.



Тема Фестиваля: «Созидательный труд».

Фестиваль «Время, вперёд!» начал свою работу в 2018 году. Его идеологом стал промышленник, общественный деятель, совладелец завода Ростсельмаш Константин Бабкин.

Главная цель проекта - расширить представление аудитории о том, что такое труд, обратить внимание зрителя на жизнь, быт и окружение простого рабочего человека.

Номинации конкурса:

«Живопись и графика»;

«Скульптура и ДПИ»;

«Инсталляция» - новая номинация!

В первых двух номинациях предполагается семь призовых мест, в третьей – одно призовое место. Общий призовой фонд – 2 млн. рублей.

В рамках Фестиваля в течение весны будут проходить выездные пленэры на различные российские предприятия.

Художники, участники конкурса, смогут создать эскизы своих работ непосредственно в цехах, окунуться в рабочую, производственную атмосферу и вдохновиться на создание новых произведений по объявленной организаторами тематике. Это уникальная возможность создать портрет рабочего, запечатлеть технику, пространства цехов, предприятия снаружи и изнутри.

Трансфер и питание оплачиваются за счет организатора. Материалы художники привозят сами. В поездку включена экскурсия по предприятию.

Ознакомиться со списком площадок для проведения заводских пленэров можно на официальном сайте Фестиваля.

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