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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноМария Куликова примерила полицейскую форму на съемках детективной мелодрамы «Однажды в Залесье»

Мария Куликова примерила полицейскую форму на съемках детективной мелодрамы «Однажды в Залесье»

editor
By editor
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однажды в залесье - мария куликова

В Москве начались съемки многосерийной детективной мелодрамы «Однажды в Залесье». Главные роли в картине исполняют Мария Куликова, Дмитрий Миллер, Екатерина Волкова, Михаил Пореченков, Александр Константинов и другие. Режиссером выступает Мария Маханько. Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим», телепремьера запланирована в эфире телеканала «Россия».

Майор полиции Василиса Журавлёва (Мария Куликова) живет и служит в небольшом городке. Серьезных криминальных происшествий здесь практически не бывает, а всех местных нарушителей порядка Василиса знает наперечет. Однако спокойствие этого тихого места нарушает убийство, которое переворачивает жизнь горожан с ног на голову, вскрывая тайны прошлого. Василиса и не предполагает, что расследование затронет весь ее близкий круг. А главное, поставит перед непростым выбором – обнародовать открывшуюся страшную правду или сохранить мир в городе и своей семье.

«Это история одного уютного и обаятельного городка, где происходят страшные и загадочные события. Дело возьмется распутывать майор полиции Василиса Журавлёва в исполнении Марии Куликовой. Это детектив с элементами мелодрамы, потому что все подвиги и все преступления всегда совершаются во имя любви. Мы снимаем «Однажды в Залесье», как сказку для взрослых, только без волшебства. У нас есть своя Василиса, есть яркие, необычные злодеи, темный и загадочный лес, где происходят преступления, но все загадки получат свое объяснение в финале. Все окажутся не теми, кем казались», – говорит режиссер Мария Маханько.

«Зрителей ждет огромное количество интриг. Я прозорливый человек и, когда читаю сценарий, примерно понимаю, чем все закончится, – опыт большой. Но здесь все, действительно, очень круто запутано! Обожаю детективы, а в этом сериале я в эпицентре событий. Моя героиня расследует очень страшное дело. Она – майор полиции, так что в кадре хожу в форме, мне выдали пистолет. В общем, на этот раз мне достался серьезный персонаж», – рассказывает Мария Куликова.

Фото – телеканал «Россия»

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