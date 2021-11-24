Продлен сбор заявок на III Открытый конкурс программ и практик социокультурной реабилитации инвалидов

30 ноября 2021 года завершается прием заявок для участия в III Открытом конкурсе программ и практик социокультурной реабилитации инвалидов. В конкурсе могут принять участие граждане России и объединения граждан, некоммерческие неправительственные организации, образовательные, государственные и муниципальные учреждения, реализующие в России и за ее пределами успешные практики социокультурной реабилитации инвалидов.

Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями является одним из основных приоритетов государственной внутренней политики. Об этом слова Президента России Владимира Путина на онлайн встрече с представителями общественных организации инвалидов:

«Вне всякого сомнения, отношение к людям с ограничениями по здоровью, это общее правило, известный принцип, – это показатель зрелости общества и государства. Мы об этом много раз говорили и хорошо это знаем. Это и критерий эффективности, «человечности» социальной политики, устройства – по сути, всех сфер жизни»

На данный момент организаторам поступило порядка 250 заявок из 8 федеральных округов и более чем из 25 регионов.

Конкурс проводится в трех номинациях:

«Творчество без границ»: реабилитация и абилитация инвалидов средствами искусства (создание условий для эстетического воспитания, художественного образования и самостоятельного творчества инвалидов);

«Жизнь без барьеров»: социально-культурные, образовательные и досуговые программы учреждений культуры и социальной сферы, адаптированные для инвалидов, формирование доступной среды;

«Рука помощи»: программа (проект) в сфере развития инклюзивного добровольчества, подготовки волонтеров и социальных помощников для инвалидов и лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Подать заявку можно на сайте конкурса до 30 ноября 2021 года. Затем 10 экспертов проведут оценку конкурсных заявок. 25 финалистов конкурса получат ценные призы. Критерии оценивания опубликованы на сайте конкурса.

С 20 по 22 декабря планируется проведение конференции по итогам конкурса и награждение победителей в Общественной палате Российской Федерации с привлечением ведущих экспертов страны в области социокультурной реабилитации инвалидов.

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