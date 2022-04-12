Топ 6 сериалов к Всемирному Дню космонавтики и авиации по версии АртМосковии

На краю Вселенной + Война миротворцев (фильм)

Ученый Джон Крайтон занимается испытанием космического модуля собственного производства. Согласно теории Джона, при использовании гравитационных сил Земли, космический модуль может развить скорость, значительно превышающую скорость современных космических кораблей. И вот настает день финального испытания, но что-то идет не так, космический модуль вместе с Джоном проваливается в неизвестно откуда возникшую черную дыру. Исследователь и его корабль оказываются на другом конце Вселенной, в сотнях световых лет от Земли.

Первые

Самый реалистичный и человечный из всех космических проектов выше. Здесь нет инопланетян, невиданных технологий или пародийности. Зато есть переживания первой пилотируемой миссии на Марс. А также конфликт тех, кто отправляется в путешествие жизни, и тех, кто остается на Земле. Это сериал-притча и философское размышление о больших достижениях и вечном одиночестве человека в мире высоких технологий.

Вавилон 5

Войны, гражданские волнения, судебные споры, этически дилеммы, политические интриги, нестандартный подход к религии и крышесносные приключения. Все это — на космостанции, работающей по принципу ООН. «Вавилон 5» стал громким хитом в своей нише в конце 90-х и породил целую вселенную. Это настоящий эпический роман с мощными драматическими твистами, не похожий на собратьев по жанру.

Экспансия

Захватывающие дух локации, политические интриги не хуже, чем в «Игре престолов», проблемы далекого будущего, когда человечество успешно колонизировало Солнечную систему, но так и живет в условиях ограниченных ресурсов. Космические пираты, межгалактические бои, жестокие разборки между Землей, Марсом и Поясом астероидов. И все это снято дорого, красиво и очень зрелищно. Не зря у «Экспансии» самые высокие рейтинги в нише.

Темная материя

Чрезвычайно популярный и тоже преждевременно закрытый сериал (намечается некая тенденция в космической нише). Тут гармонично сплелись научная фантастика и напряженный триллер в духе «Чужого», темы с освоением беспощадного космоса и угрозы от вышедшего из-под контроля ИИ, опасность за бортом корабля и внутри него. Сериал щедро засыпал зрителей загадками и баловал необычным подходом к космической тематике.

Звездный путь: Оригинальный

В принципе, сюда можно было бы отнести всю франшизу с более, чем полувековой историей. Но она началась с сериала о мечтателях и гуманистах, который задал множество трендов в космическом сай-фае на годы вперед. Впервые космос был изображен не как холодное и бездонное пространство, готовое тебя убить, а как бесконечные возможности для прогресса, науки и прочих человеческих ценностей.

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