Музей «Слово» на ВДНХ празднует пятилетие

24 мая 2019 года на ВДНХ в отреставрированном павильоне № 58 «Земледелие» открылся Музей славянской письменности «Слово», миссия которого — всестороннее изучение истории родной речи. В этом году отмечают двойной юбилей: музей празднует пятилетие, а павильону исполняется 70 лет с момента создания. Экскурсовод Ольга Емельянова рассказала mos.ru, как сейчас живет музей и как он отметит день рождения.

История письменности

Начинать изучать большую постоянную экспозицию можно с любого зала — не только прийти на групповую или индивидуальную экскурсию, но и осмотреть ее самостоятельно. В каждой части есть экраны: на них в легких для восприятия, но информативных минутных роликах рассказывается о представленных экспонатах, и у посетителей всегда есть возможность получить много новой информации. Еще у каждой части экспозиции обязательно есть короткое, понятное и содержательное письменное сопровождение.

Ольга Емельянова предложила воспользоваться классическим маршрутом — начать с исторического зала. В нем есть своя логика осмотра. Первый пункт — стены древнерусского храма, потому что письменность на Руси начинается с эпохи князя Владимира и принятия христианства. На стене воспроизвели оригинальные граффити — такие оставляли скучающие на службе прихожане. Памятник этих времен — Остромирово Евангелие, древнейшая русская рукописная книга, переведенная с греческого языка в середине XI века (оригинал хранится в Российской национальной библиотеке).

Далее раздел «Древний Новгород», где показаны берестяные грамоты, а после него — монашеская келья, в которой можно узнать, как монахи переписывали книги. В те времена именно они были самыми грамотными и образованными людьми и это было их послушание.

Следующая часть относится к XVI веку и рассказывает о появлении печати — о том, как она перекочевала на Русь из Европы, о русском Иоганне Гутенберге — Иване Федорове, жившем в эпоху Ивана Грозного. Гости могут рассмотреть наборную кассу, в которой хранились первые буквы — литеры. С их помощью набирали текст, потом покрывали типографскими чернилами и отправляли под пресс печатного станка. Также в экспозиции представлена первая бумага, ее делали не из привычной теперь целлюлозы, а из старой ткани, которую специальным образом перемалывали. К сожалению, судьба печатного двора Ивана Федорова печальна — он сгорел (люди тогда крайне недоверчиво относились ко всем новшествам вообще и печатным книгам в частности).

В витрине, можно сказать, первый образец дизайна: библия Франциска Скорины, одна из первых книг, напечатанных на кириллице. Скорина был родом из Полоцка, а библию эту издал в Праге. Он тоже принадлежал к числу первопечатников, был новатором и экспериментатором — ввел пробелы между словами, нумерацию страниц и знаки препинания. В книге представлен графический текст с сужением, на интерактивном дисплее рядом можно ее полистать.

Из печатного двора гости отправляются в период на рубеже XVII–XVIII веков — Петровскую эпоху. Первым русским бестселлером, вышедшим в то время, стало издание «Юности честное зерцало», содержавшее правила этикета для молодежи и подготовленное по указу первого российского императора. Здесь был впервые представлен новый алфавит (так называемая гражданская азбука), таблицы слогов и чисел — Петр I привез из Европы первые арабские цифры. Эта реформа, нашедшая отражение в сборнике, очень упростила чтение и обучение.

Раздел «Грамотность» представляет собой класс земской школы, посвященный четырем основным вехам в сфере российского образования, и каждая парта символизирует свое время. Последняя — эпоху Древней Руси, когда князь отбирал в школу самых одаренных детей (таких были единицы, и матери, согласно летописям, оплакивали ушедших в школу практически как погибших). Предпоследняя парта — символ петровского времени, с первыми учебниками, печатавшимися тогда. Вторая парта — XIX век, отмена крепостного права и появление первых земских школ, куда могли поступить не только аристократы (хотя, конечно, условно — даже эти школы были платными). И первая парта — ХХ век, когда благодаря программе ликбеза люди стали окончательно и бесповоротно грамотны. А на досках показаны стили письма, использовавшиеся в соответствующую эпоху.

История фольклора и места для чтения

Голубой зал, посвященный фольклору, тоже подходящая точка для начала осмотра музея, ведь письменность — всегда продолжение устного творчества. Поэтому на стене здесь изображено уникальное дерево алфавитов с глаголицей, которую подарили Кирилл и Мефодий, и кириллицей, с важными датами их истории и развития. Каждая ветка — алфавит, возникший на их основе.

На интерактивном стенде можно узнать историю каждой буквы. Если положить букву на стол, на стене появится вся важная информация: когда возникла, когда исчезла (если исчезла), как называлась и какое цифровое значение имела та или иная буква. Это одно из любимых мест посетителей всех возрастов. Стенд дополняет таймлайн, посвященный истории письменности в целом, — тому, как первые наскальные рисунки превращались в иероглифы, а иероглифы — в буквы в привычном современному человеку виде.

В пространстве социолектов и диалектов постоянно транслируется два ролика. Один рассказывает об особенностях речи, присущих разным социальным группам. Беседующие здесь шрифтовик и дизайнер употребляют много непонятных специальных слов и профессионализмов. А фольклорист Екатерина Куваева, которая ездит в экспедиции по деревням и собирает диалекты, рассказывает сказки, поет песни и частушки, воспроизводя уходящий диалект вологодской глубинки.

Рядом в войлочных палатках можно послушать произведения разных жанров: колыбельные, частушки, причитания, обрядовые песни, посвященные разным праздникам, былины и сказки. Здесь можно очень уютно провести время: войлочный кокон убирает лишние звуки, а на экране показывают ролик с успокаивающими и медитативными видами российской природы.

В зале городского фольклора речь идет о том, как в ХХ веке этот вид устного творчества перекочевал в города. Каждый предмет мебели в комнате содержит тайну и рассказывает страшные истории: можно открыть шкаф, включить радиоприемник, присесть на диван и послушать их. Это место тоже очень нравится школьникам, но и взрослых посетителей увести отсюда трудно — они предлагают собственные версии пугающих стихов, вспоминают, какими их слышали в детстве, и надеются, что когда-нибудь тоже смогут обновить экспозицию. А в пространстве «Дом времени» воссозданы места, в которых люди больше всего любят читать, например в купе поезда под стук колес, в шезлонге под шум моря, на кухне, в ванной или гостиной. Зона не декоративная — любую книгу можно взять с полки и интересно провести с ней время.

Почитать получится и в импровизированной домашней библиотеке, интерьер которой стилизован под вторую половину ХХ века. В ней собраны книги, подаренные известными современниками — актерами, режиссерами, писателями, — с комментариями и заметками в виде небольших эссе о том, что именно и почему они рекомендовали бы почитать. Совсем рядом необычный бар, где можно заказать литературный коктейль для чтения себе или «угостить» незнакомца. В меню позиции с интригующими названиями «Зима близко» и «Убийственная смесь», мороженое, горячий шоколад и многое другое. Напротив расположился ряд сушуаров, как в парикмахерской, — прическу там, конечно, не сделают, но на дисплее получится выбрать образовательный курс, лекцию или тематический подкаст и послушать их.

Пятилетие музея и праздничная программа

Открытый в 2019 году музей «Слово» стал уникальной площадкой мирового уровня — и остается такой до сих пор. Для постоянной экспозиции разработаны тематические проекты, интересные посетителям абсолютно всех возрастов. Программы «Удивительные буквы. Пишем без бумаги и чернил» и «Птица феникс, единорожец и другие сказочные животные» рассчитаны на самых маленьких, учеников начальной школы ждет квест «Кирилл и Мефодий: миссия выполнима» и интерактивная развивающая экскурсия «Пропавшие буквы», школьников и взрослых гостей — обзорная экскурсия, содержание которой варьируется в зависимости от возраста. Специалисты очень ценят обратную связь — многие вопросы, которые задают посетители, регулярно дополняют экскурсии. Сейчас готовится совместный проект с Музеем криптографии — можно будет посетить экскурсии и поучаствовать в квестах с разгадыванием разнообразных шифров.

Каждый месяц в музее проводят тематические экскурсии, посвященные тем или иным праздникам и памятным датам, связанным с русским языком и литературой. Сотрудники проходят специальное обучение и могут вести программы для посетителей с расстройствами аутистического спектра, маломобильных и слабовидящих людей, и в самом «Слове» есть для этого все необходимое.

Сюда приходят и те, кто занимается русским языком профессионально, — студенты профильных вузов, преподаватели высшей школы, лекции которых с большим интересом посещают и экскурсоводы. Частый гость «Слова» — Александр Маточкин, фольклорист, сказитель, этнический певец, собиратель народного творчества, который проводит незабываемые концерты.

«За годы работы музеем накоплен огромный опыт, но мы не перестаем придумывать что-то новое, постоянно разрабатывая разнообразные программы в соответствии с запросами посетителей. Уникальная экспозиция нашего музея включает множество интерактивных экспонатов, которые позволяют просто и увлекательно рассказать о важных и порой сложных вещах. Наши гости могут оказаться у стен древнерусского храма, увидеть берестяные грамоты из новгородского раскопа, побывать в келье монаха и на печатном дворе, очутиться в классе и почувствовать себя учеником земской школы. После экскурсий мы часто слышим: “Никогда не мог представить себе, что история славянской письменности — это так интересно”. Именно такие слова и горящие глаза наших посетителей, их впечатления и искренний интерес убеждают, что музей был создан не зря, и дают неимоверный стимул и вдохновение для дальнейшего развития», — говорит Ольга Емельянова.