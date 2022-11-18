Мастер-класс Евгения Князева

Встреча пройдет в рамках образовательной программы «Мастерская» VI Фестиваля «Уроки режиссуры» Биеннале театрального искусства.

Евгений Князев – мэтр Вахтанговского театра, обладающий уникальным актёрским дарованием – подвижной психофизикой, ярким темпераментом, выразительной пластикой, невероятной энергетикой и мощной харизмой, кумир многочисленных зрителей, сыграл на родной сцене более 30 ролей, а в его фильмографии более 60 ярких киноработ.

Родился 9 августа 1955 года недалеко от Ясной Поляны (Тульская область). В 1982 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина (курс Л.В. Ставской). В том же году поступил в труппу Театра им. Вахтангова. Партнерами стали Василий Лановой, Юрий Яковлев и другие великие актеры театра. Играл в спектаклях Рубена Симонова и Евгения Симонова, Петра Фоменко, Сергея Голомазова и др.

С 2010 года начался новый яркий этап – Евгений Князев создал ряд запоминающихся образов в спектаклях Римаса Туминаса: Арбенин (Маскарад), Доменико Сориано (Филумена Мартурано в спектакле Пристань), Шмуле-Сендер (Улыбнись нам, Господи), Тиресий (Царь Эдип), Князь Николай Болконский (Война и мир), а также в постановках других режиссеров: Каренин (Анна Каренина — хореографический спектакль Анжелики Холиной); Серапион Мардарьич Градобоев (Горячее сердце, режиссер – Александр Коручеков); Павел (Бенефис, постановка Владимира Иванова); Пеппино Приоре (Суббота, воскресенье, понедельник, постановка Сильвиу Пуркарете); Доктор (Войцек, режиссер — Хуго Эрикссен); Майкл Госселин (Театр, постановка — Ольги Субботиной); Рассказчик (Вахтангов. Путь к Турандот — аудиоспектакль-променад Владимира Бельдияна); Даниэль (Обратная сторона медали, режиссер Эльдар Трамов).

Среди ролей Евгения Князева в других театрах: Берлиоз в одноименном спектакле Театра Наций, Севостьянов и Ксей Ксеич в «Провокации» (Школа современной пьесы), Барро в спектакле В. Фокина «Арто и его двойник».

Его работы отмечены многоми театральными и кинематографическими наградами, среди которых «Звезда Театрала», несколько премий МК, премия имени Андрея Миронова «Фигаро», премия Фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова, главный приз Шестого международного конкурса «Оперетта Land», Серебряный Орден «Зрительских симпатий» и др. В 2019 году Евгений Владимирович Князев стал лауреатом Вахтанговской премии «Человек театра».

Евгений Князев востребован и признан и в кинематографе. Его крупнейшие работы – роли в фильмах «Пятый ангел», «Девять жизней Нестора Махно», «Путешествие с домашними животными», «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны», «Вольф Мессинг», «Однажды в Ростове», «Страсти по Чапаю», «Сын отца народов» и др.

Народный артист России Е.В. Князев – профессор, ректор прославленного Театрального института имени Бориса Щукина. Награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и другими высокими наградами.

Москвичи смогут посетить встречу бесплатно, однако обязательна предварительная регистрация на сайте фестиваля https://urokirezhissury.ru .

Где? Дом-музей К.С. Станиславского (Леонтьевский переулок, 6, стр. 1).

Когда? 19 ноября, 16:00.

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