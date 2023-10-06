10 принципов творческого менеджмента

Творческие индустрии России с каждым годом укрепляют свои позиции в отечественной экономике, активно развиваясь благодаря креативным пространствам. Последние позволяют развивать культуру и создавать события на их территории. В рамках Проектной мастерской #ПридуманоНаТавриде эксперт, управляющий креативными резиденциями в России, основатель Flacon Academy Михаил Егошин раскрыл секреты успешного запуска проектов «Флакон Франшиза».

Резиденция, кластер и творческое пространство — все это места, которые становятся домом для некоммерческих предприятий, культурных учреждений, мастерских художников. Они служат точками притяжения различных сообществ и дают возможность проводить на их территории значимые события. Подобные пространства универсальны для реализации самых смелых и необычных проектов в сфере творческих индустрий. Среди самых известных — дизайн-завод «Флакон», который находится в Москве на Большой Новодмитровской. На его базе запустилось большое количество творческих пространств, подходящих для организации локальных ярмарок, мастерских, кофеен, кинозалов и лекториев.

Управляющий креативными региональными резиденциям в России Михаил Егошин рассказал о 10 принципах творческого менеджмента. Суть его заключается в четком представлении грядущего проекта и выполнении основных пунктов для грамотного запуска креативного пространства и дальнейшей его плодотворной работы.

1. Четкая миссия и продукт. Нужно ясно представлять продукт, понимать причину его существования и знать необходимый набор инструментов для запуска. Делайте BH-marking.

«BH marking — исследование того, что находится за нашими пределами, а именно, чужого опыта, практик, которые помогают лично вам. Работая в 16 регионах страны, мы заметили, что у нас прекрасная, классная, необъятная страна и можно в каждом регионе найти что-то прекрасное, потрясающее, удивительное, то, что поможет вам в ваших начинаниях и проектах».

2. Существование в сообществе. Нужно помнить про три основных принципа:

Самоорганизация — насколько участники пространств могут определять свои рабочие задачи.

Толерантность — как группа разбирается с конфликтами.

Свободная рабочая среда — насколько удобно создавать новые проекты.

3. Исследование своей аудитории. Сформулируйте, кто целевая аудитория вашего проекта, какие проблемы есть у людей и какие сервисы проекта помогут решить эти проблемы отталкиваясь от двух типов предлагаемого сервиса:

Импульсивные сервисы (кофейни, локации для отдыха)

Целевые сервисы (мастерские, лектории)

4. Коллаборации.

«Никогда не ешьте в одиночку, никогда не тащите проект в одиночку. Наверняка есть потрясающие компании, команды и проекты, которые только и мечтают, чтобы познакомиться с вами, вашей креативной идеей и сделать коллаборацию, сотрудничество, классный проект. Они только и ждут вашу креативную идею».

5. Четкое понимание роли команды:

распределять нагрузку,

определять показатели,

подбирать оптимальные упражнения,

при необходимости менять роли,

вовлекать в процесс (главное правило — помоги мне это сделать самому),

оценивать, что нужно исправить.

6. Внутренние показатели работы команды:

Измеримый успех — как хорошо группа может отслеживать свой прогресс.

Высокое награждение — как группа вознаграждает своих участников.

Децентрализация — насколько широко распределены участники группы.

7. Измерение. Создавайте панели графиков, отражающие текущие показатели.

8. Толерантность к провалам и плавность обучения. Умение быстро закрыть проблему важнее идеальных представлений о прекрасном. Если использовать подход геймификации и делать вместо работы квесты, будет ощутимо легче воспринимать ошибки и учиться на них.

«Смертный грех в командной работе — это завышение цены ошибок. Люди часто стараются получить только хороший опыт. Мы осознанно вкладываем инвестиции в проекты, не приносящие прибыли, но приносящие экспертизу и опыт. Ведь по итогу работы можно уверенно сказать, что быть местом жизни сообществ, предлагая разные сценарии, — выгодно!»

9. Минимализм. Оценка того, сколько лишней работы делает группа, помогает оптимизировать процесс.

10. Чувство юмора.

«Используйте возможности и наслаждайтесь жизнью вокруг вас, не забывайте увидеть в окне море и потрясающих людей вокруг вас в Академии «Меганом», не забывайте попросить совета у наставника, вообще познакомиться с как можно большим количеством людей и чаще улыбаться — эти три простых наблюдения помогут вам сделать ваши классные проекты еще лучше», — отметил Михаил Егошин, читая свою лекцию участникам образовательной программы #ПридуманоНаТавриде в Академии творческих индустрий «Меганом».

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