Евгений Матонин. Ленинград. От «Искры» до «Январского грома»

270-страничная книга – четвертое произведение автора в популярной серии «Великие битвы» ИД «Комсомольская правда» – повествует о завершающем периоде ленинградской блокады, одной из многих трагических страниц Великой Отечественной войны и одного из крупнейших эпизодов Второй мировой. Блокада длилась 872 дня – с 8 сентября 1941 по 27 января 1944. За это время в городе и его окрестностях погибли от голода и холода от 640 тысяч до 1 миллиона жителей (по разным оценкам), а от бомбежек и артобстрелов – еще свыше 20 тысяч человек. Тысячи ленинградцев скончались в эвакуации от истощения и болезней. Было уничтожено 3 200 жилых зданий и 840 фабрик и заводов. Однако осажденный город держался, воевал и работал.

В городе и на фронтах, окружавших его, с января 1943 по январь 1944 года ситуация была по-прежнему тяжелой, хотя блокадное кольцо уже было прорвано в ходе операции «Искра». Отбросить вражеские силы сразу не удалось, и бомбежки продолжались еще целый год – до победной операции «Январский гром». Год изнурительного ожидания в условиях жесточайших лишений. Двенадцать месяцев надежды на возвращение в мирную жизнь и отчаянной, из последних сил, веры в победу.

Эти трагические дни отражены в собранных автором документах и газетах того времени, в письмах, дневниках и воспоминаниях самых различных людей. От прославленных полководцев до рядовых пехотинцев, танкистов, летчиков, бронебойщиков, которые защищали и освобождали Ленинград. От известных ленинградцев до обычных граждан, живших в невообразимых условиях блокадного города.

Книга иллюстрирована уникальными фотографиями и содержит целый ряд ранее не публиковавшихся документов, в том числе и тех, с которых лишь недавно был снят гриф секретности.