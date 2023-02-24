Масленица – 2023 в парках Москвы

25 и 26 февраля масленичные гуляния пройдут на 23 парковых территориях, подведомственных столичному Департаменту культуры. Москвичей приглашают присоединиться к анимационным программам, посмотреть выступления уличных театров, поучаствовать в тематических мастер-классах.

Масленица — традиционный праздник, который отмечают на неделе перед Великим постом. От пришел к нам из Древней Руси и стал частью современной культуры: и дети, и взрослые с нетерпением ждут празднования Масленицы, ведь для многих это настоящий символ наступления весны.

Ежегодно на городских площадках проводятся масленичные народные гуляния с тематическими активностями и традиционными забавами. На протяжении многих лет парки культуры и отдыха — одни из самых популярных территорий для празднования. В 2023 году тематические программы будут организованы в 23 парках, подведомственных столичному Департаменту культуры, в течение двух дней — в субботу, 25 февраля, и в воскресенье, 26 февраля. Всего на площадках пройдет более 270 программ.

Гостей парков Москвы ждут разнообразные и увлекательные выступления уличных театров. Все они по-своему раскроют традиционные масленичные сюжеты и создадут праздничную атмосферу на гуляниях. На территориях пройдут музыкальные интерактивные программы от профессиональных коллективов — с песнями в живом исполнении и игрой на русских народных инструментах. Это будут не просто концерты: посетители будут подпевать и подыгрывать музыкантам, водить с ними хороводы, участвовать в блинных эстафетах и других конкурсах, фольклорных играх и традиционных забавах.

Кроме того, готовится танцевальная программа с открытыми мастер-классами и работа творческих мастерских. У гостей московских парков будет возможность расписать деревянные ложки и разделочные доски, изготовить свечи из вощины, сделать кулоны с поталью, смастерить игрушки из лыка и обереги на деревянном спиле, украсить сумки-шопперы и гипсовые игрушки. Вне зависимости от возраста и умений, каждый желающий сможет приобщиться к декоративно-прикладному искусству.

На проводах русской зимы посетителей столичных парков будет ждать яркое и атмосферное оформление площадок: установка тематических фотозон и арт-объектов, работа фотографов, а также аниматоров — ходулистов и масленичных героев.

В Московской усадьбе Деда Мороза гуляния в оба дня запланированы с 13:00 до 19:00. В Парке Горького они пройдут 25 февраля с 12:00 до 15:00 на «Катке культуры и отдыха». В музее-заповеднике «Царицыно» праздник состоится 26 февраля — с 12:00 до 18:00.

Подробную информацию о локации и программе проведения мероприятий в рамках масленичных гуляний можно найти на сайтах и в социальных сетях парковых территорий.

Спектакль «Широкая Масленица» в субботу ждет гостей сада им. Баумана и Перовского парка, в воскресенье — парка «Ходынское поле». Постановка создаст атмосферу веселого и яркого празднования Масленицы, расскажет о масленичных обрядах и традициях. По сюжету Зимушка-Зима не хочет отпускать свое время и не дает наступить Весне. Веселые скоморохи помогут исправить несправедливость. Одноименная интерактивная программа пройдет в субботу в Таганском парке и саду им. Баумана, в воскресенье — в саду «Эрмитаж» и парке «Сокольники». Артисты в стилизованных народно-скоморошьих костюмах в игровой форме познакомят участников гуляний с каждым днем Масленицы и русскими народными забавами.

В Бабушкинском парке в субботу гостей ожидает тематическая «Кибермасленица» — зажигательная танцевальная программа с ряжеными скоморохами и музыкантом. Диджей Ikarushka создает интересные электронные аранжировки для народных песен. Приглашаем москвичей в масленичное путешествие по миру современной кибермузыки.

Народная уральская сказка «О том как Луна Солнце затмила», рассказанная языком пластики и русских народных игр, на Масленицу будет представлена в виде спектакля «Веснушки». Его смогут увидеть гости усадьбы Воронцово в субботу, а также посетители сада им. Баумана — в воскресенье. Уличные артисты воплотят стихийные явления и народные приметы, принимая образы небесных светил и времен года. Интерактивы со зрителями являются частью спектакля — никто не останется в стороне во время праздника.

Анимация «Как Зима с Весной поссорились» в воскресенье вовлечет посетителей Бабушкинского парка и парка «Северное Тушино» в историю спора двух сезонов. Снежная Зима, которая отказывается уходить, и игривая Весна спорят том, кто из них важнее, кому сидеть на троне и кого из них больше любят люди. Справедливое Солнце обязательно примет верное решение и помирит Зиму с Весной. Клоунада, интерактив и акробатика в исполнении артистов, а также настоящая масленичная карусель непременно создадут зрителям хорошее настроение!

В субботу на праздновании Масленицы в парке 50-летия Октября и ландшафтном парке «Митино», в воскресенье — в парке «Фили» ждет уличное представление «Чудо-птица и Золотая Яблоня». В легендах и сказаниях Чудо-птица всегда символизировала мечту о счастье, а мечта, как известно, у каждого своя — об этом и расскажет история. А еще о том, что волшебная Птица повадилась воровать из царского сада самые вкусные на свете Золотые Яблоки, из которых придворные повара каждый год готовят пироги для гостей необъятных царских земель. Зрителям предстоит увидеть увлекательный перформанс от профессиональных театралов, исполненный под народную музыку.

Сказка «Двое из ларца» в субботу будет радовать участников масленичных гуляний в парках «Фили» и 50-летия Октября, а в воскресенье — в парке «Северное Тушино», ландшафтном парке «Митино» и Бабушкинском парке. О принце Додошке, который решил найти себе самую красивую жену, актеры театра расскажут весело и непринужденно. Зрители почувствуют, будто сами находятся в волшебном тридевятом царстве, тридесятом государстве. Всех ждут юмор, и в ярких костюмах и атмосфера любимых русских народных сказок.

«Театр Петрушки» — это традиционный кукольный комедийный спектакль, пришедший из Средних веков. Главный герой — артист Петр Иванович Уксусов, чей возраст уже перевалил за отметку в 400 лет. В народе его знают под именем Петрушка. Кукольный весельчак, смельчак, остряк в красной рубахе, красивом колпаке с большим носом, ослепительной улыбкой и громким звенящим голосом. Он никогда не сидит на месте и постоянно попадает в самые невероятные истории. На этот раз Петр Иванович отправится навстречу приключениям вместе с гостями масленичных гуляний в парках 50-летия Октября и «Фили» в воскресенье. Москвичей ждет представление «Петрушка и Масленица» — о том, как Петр Иванович лечился у доктора, ходил в армию и выкупал коня ради любимой Дуняши. Программа со скоморохами, кукольниками и музыкантами пройдет в сопровождении традиционных масленичных игр, забав и песен под балалайку в воскресенье в парке «Фили». Еще один площадной кукольный спектакль «Петрушка» увидят и гости Измайловского парка и парка «Ходынское поле» в субботу, Таганского и Перовского парков — в воскресенье.

В воскресенье в парке «Северное Тушино» и Бабушкинском парке посетителей ждет представление «Как Волк и Козлята Масленицу встречали». Известные сказочные герои расшалятся не на шутку! Пока мама Коза уйдет за молоком, Козлята будут веселиться вместе со зрителями: исполнят акробатические трюки, попрыгают вместе с детьми и взрослыми через канат, посостязаются в силе и ловкости с детьми. Но все изменится, когда на пороге появится хитрый Волк. И герои, и гости парка будут вовлечены в интересную сказку с неожиданными поворотами событий.

Основой спектакля «Как Емелька за Масленицей ходил», который на воскресенье приготовили артисты для посетителей ландшафтного парка «Митино», является веселая народная сказка, хорошо знакомая всем с детства. Персонажи — фольклорные типажи русских сказаний: Емеля, Щука, Медведь, Добры-Молодцы. Представление будет наполнено ярмарочными играми, народными песнями и забавами, среди которых — огромная Щука, сама выскакивающая из реки, и печка, которая ездит сама собой. Маленькие зрители будут включены в трюковые, игровые и хороводные номера, а взрослые смогут от души посмеяться над ленивым и обаятельным героем.

Удивительно смешная история «Конек-Горбунок» по мотивам знаменитого произведения П. Ершова с живой атмосферой пройдет в парке «Сокольники» и в саду им. Баумана в субботу, в саду «Эрмитаж» и Таганском парке — в воскресенье. Грустный царь послал Иванушку-дурачка, своего верного слугу, сыскать ему невесту. Но задание оказалось непростым, ведь на пути встало могучее и страшное Чудо-Юдо. Ивану придет на помощь его помощник и друг, Конек-Горбунок. Зрители будут вовлечены в представление уличного театра через интерактивные сценки.

Масленичный интерактивный спектакль «Как Скоморох Блины на Солнце жарил» — веселая и яркая история с шутками-прибаутками, играми, песнями, хороводами. Со Скоморохом, Солнцем, Блином и Сковородой случатся забавные приключения, в которых активно поучаствуют зрители. Это представление подготовил театр «МимоКрокодил» для субботних гуляний в саду им. Баумана и в парке «Сокольники», а в саду «Эрмитаж» и в Таганском парке — в воскресенье.

«Как на Масляной неделе из печи блины летели! Ой, блины, блины, блины, вы блиночки мои...», — напевает Баба Яга под нос и потчует домовенка Кузьку пирогами и ватрушками. А сама тем временем хитрость задумала: вместе со своей черной кошкой Манькой скрыли они Масленицу за семью замками. Все это — завязка сюжета театрального выступления «Как Баба Яга Масленицу спрятала». Представление подготовили для посетителей сада им. Баумана и усадьбы Воронцово на субботу и для тех, кто будет провожать зиму в воскресенье в Измайловском и Перовском парках.

Интерактивные программы со скоморохами и их потешными играми, народными масленичными забавами, хороводами, веселыми конкурсами и сюрпризами будут повсеместно. Парк «Красная Пресня», парк «Сокольники» Таганский и Измайловский парки будут поглощены скоморошным празднованием в субботу. В воскресенье такие анимации пройдут в саду им. Баумана и усадьбе Воронцово.

В оба дня в Московской усадьбе Деда Мороза, а также в парках «Кузьминки» и Ю. М. Лужкова москвичей ждет масленичный квест с веселыми заданиями. Во время него все желающие смогут попытаться справиться с испытаниями на ловкость, скорость и силу, например, пробегут в огромных ботинках, поучаствуют в перетягивании каната или посоревнуются в меткости. Посетителей площадок ждут тематические анимационные программы, театральные представления и танцевальные активности вместе с гостями. Также в парке «Кузьминки» в оба дня будет работать лучный тир — все желающие смогут освоить азы стрельбы из лука, а в павильоне на центральной площади художник будет расписывать 1,5-метровые буквы орнаментами из гжельской, филимоновской и дымковской росписи. В рамках этого мероприятия можно будет насладиться живым музыкальным сопровождением — современным джазом.

«Масленая счастливая», «Масленица-сметаница», «Ах, вы сени, мои сени», «Барыня» и многие другие знакомые, любимые, плясовые и хороводные песни прозвучат в Гончаровском парке на празднике Масленицы. Посетителям представят спектакль «Лесные приключения Маши». Маленькие зрители отправятся в волшебное путешествие вместе с Бабой-Ягой, Лешим и Морозом Ивановичем. Театрализованные представления и анимации с гостями пройдут в оба дня. Также все желающие смогут принять участие в творческих мастер-классах, сделать сувенир «веник-оберег», сфотографироваться всей семьей у яркой масленичной фотозоны, закружиться в веселом хороводе.

Краснощекие скоморохи, веселые хороводы и спортивные эстафеты, перетягивание каната, прыжки в мешках, музыкальные ансамбли с частушками и прибаутками будут ждать в масленичные выходные в Лианозовском парке. Ансамбли исполнят плясовые песни, а на творческих мастер-классах посетителям предложат сделать оберег «куколку-Масленицу» и познакомиться с народными промыслами. В парке «Ангарские пруды» также прозвучат песни в исполнении ансамблей, а веселые скоморохи разыграют посетителей и загадают загадки про масленичные традиции. Самые маленькие гости смогут принять участие в веселых эстафетах и творческих мастер-классах.

В музее-заповеднике «Коломенское» бесплатные масленичные мероприятия пройдут перед Дворцом царя Алексея Михайловича. В субботу участников гуляний встретят аниматоры с музыкальной программой и уличными играми. Мастерская интерактивной сказки «Огниво» представит специальную интерактивную программу под балалайку, которая расскажет, как веселились наши предки. В воскресенье пройдет «Прощание с Масленицей», в рамках которого будут водить хороводы и выступят фольклорные коллективы. Гостям предложат народные забавы: бои мешками на бревне, метание войлочных блинов в корзину, перетягивание каната, соревнования в забивании гвоздей, а еще эстафета «Русская печь», игра «Русский тир» и ленточная карусель. В оба дня для всех желающих будет открыт лабиринт из сена.

В субботу в Парке Горького на «Катке культуры и отдыха» с 12:00 до 15:00 посетителей будет ждать концертная программа, посвященная Масленице. С музыкальными и хореографическими номерами, театральными постановками и хороводами на льду пройдут проводы русской зимы. Гости увидят профессиональные коллективы артистов, поучаствуют в мастер-классах вместе с народными ансамблями, споют любимые песни, будут веселиться со скоморохами и наблюдать за многогранными масленичными представлениями.

В воскресенье в музее-заповеднике «Царицыно» Масленица будет посвящена теме женского платка. На открытых площадках музея-заповедника гости смогут увидеть концертную программу творческого объединения «Под облаками», поучаствуют в веселом хороводе под наигрыши гармошки, скрипки, балалайки, кугиклов в исполнении фольклорного ансамбля, а также услышат выступления концерт-группы СКАZKI в стиле «этно-поп», в котором исконно русские напевы сочетаются с современными стилями поп-музыки.

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