Фонд сохранения этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая приступил к созданию «Атласа мира русских географических названий»

Стартовал первый этап проекта «Русские географические названия: история открытий», который позволит изучать историю наглядно и ляжет в основу работы над Атласом мира с русскими географическими названиями.

Карта Берега Маклая, рисунок Н.Н. Миклухо-Маклай

Первое русское кругосветное плавание. И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский на шлюпах Надежда и Нева (1803-1806 гг.)

Список топонимов Берега Маклая, сделанный Миклухо-Маклаем в 1872 году

В начале 2022 года, впервые в российской науке, в издании «Российское цивилизационное наследие: русские топонимы в южной части Тихого океана» представлен полный список из 129 русских географических названий в Океании. Не все эти топонимы сохранились на картах мира с оригинальными названиями. Только 16 топонимов все еще напоминают о России, другие незаслуженно забыты или заменены на англоязычные. Новый проект Фонда им. Миклухо-Маклая, подготовлен основываясь на архивных документах, вернет русские географические названия для знакомства широкой аудитории как в России, так и за рубежам. Представит материалы для использования в образовательном процессе школьников России на сайте организации. В рамках проекта пройдут выставки и лекции в 2022/2023 учебном году в образовательных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области, которые будут доступны на интернет-ресурсе. Фонд уже начал регулярные публикации в социальных сетях на русском и английском языках, которые можно найти по хэштегу #русскиетопонимы

Для реализации привлечены ведущие специалисты РАН, педагоги, потомки первопроходцев.

Проект ставит целью просвещение не только российской, но и иностранной молодежи, развитие дружеских контактов и создание позитивного имиджа России за рубежом через знакомство с вкладом россиян в изучение нашей планеты.

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