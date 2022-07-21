БЕЛГОРОД: Филармония станет партнёром уникального регионального арт-терапевтического проекта

АНО «Комитет развития спортивных и творческих индустрий» стала победителем конкурса, предоставляющего гранты в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в 2022 году. Белгородская государственная филармония выступает партнером важной социальной инициативы! В самое ближайшее время в регионе начнёт свою работу уникальный арт-терапевтический проект – «Танго-марафон для семей, воспитывающих детей с онкологическими заболеваниями».

В Белгородской области заболеваемость онкологией в 2020 году составляла 456 случаев на 100 тыс. жителей (что выше средней заболеваемости по стране). Сегодня на территории региона функционируют 3 взрослых паллиативных отделения и 1 детский хоспис. Нагрузка на персонал очень велика, потребность в хосписах превышает возможности. Онкологическое заболевание само по себе вызывает чрезвычайное психоэмоциональное напряжение не только у заболевшего человека, но и у его родителей, обусловленное возникшей угрозой жизни, необходимостью подвергнуться агрессивным методам лечения и отсутствием гарантий выздоровления. Родители, воспитывающие детей с онкологическими заболеваниями, привлеченные врачи и сотрудники МОО «Святое Белогорье» испытывают колоссальную психологическую и физическую нагрузку, обусловленную необходимостью взаимодействия с больными детьми, заботой о них, лечением и реабилитацией.

Цель проекта – создание условий для психологической и социальной адаптации родителей, воспитывающих детей с онкологическими заболеваниями, привлечённых врачей и сотрудников МОО «Святое Белогорье» посредством вовлечения их в танго-марафон, интеграцию в танго-сообщество.

Мероприятия проекта будут включать в себя 4 мастер-класса, которые пройдут в период с 25 июля по 21 августа. Неформальные уроки от профессиональных танцоров позволят танго-марафонцам отвлечься от каждодневных забот и тягот, связанных с изнурительной борьбой за жизнь детей, позволят психологически разгрузиться в творческой атмосфере и освоить азы одного из самых экспрессивных танцев мира.

А вечер 25 августа станет для участников марафона поистине запоминающимся: в Большом зале Белгородской государственной филармонии состоится концерт танго-оркестра Grado de Pasión с участием профессиональных тангеро. После воодушевляющего концерта, 27 и 28 августа участники марафона будут приглашены на милонги – вечеринки аргентинского танго, где каждый желающий может потанцевать с любым из участников под зажигательные латиноамериканские мелодии.

Организаторы также планируют, что в рамках проекта состоится теле-мост с «Русским домом» (г. Буэнос-Айрес, Аргентина). Планируется, что в первом региональном «Танго-марафоне» примут участие около 50 родителей и сотрудников медицинских организаций, воспитывающих/обслуживающих детей с онкологическими заболеваниями.

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