Мелодраму «Дунай» представили на Международном фестивале женского кино CineFem в Уругвае

21 сентября в рамках 10-го Международного фестиваля женского кино CineFem в г. Пунта-дель-Эсте (Уругвай) состоялся специальный показ мелодрамы «Дунай» режиссера Любови Мульменко под брендом Russian Film Festival Spotlight. Интеграция Russian Film Festival в программу Международного фестиваля женского кино была организована РОСКИНО при поддержке Минкультуры России. Фильм «Дунай» – участник программы Russian Film Festival 2022 года, он также будет показан в рамках дней российского кино в Мексике, которые стартуют онлайн 23 сентября на платформе FilminLatino.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Это первая интеграция Russian Film Festival в латиноамериканский кинофестиваль, и для нас это важный шаг в продвижении российского кино в Латинской Америке. Начиная с 2020 года, когда стартовал проект Russian Film Festival, мы проводили дни российского кино в Бразилии, Аргентине, Мексике, в формате онлайн-показов на VOD-платформах, а также впервые провели офлайн-мероприятие в этом году в Сан-Паулу (Бразилия). Сотрудничество с Международным фестивалем женского кино CineFem стало для нас ценным культурным опытом и возможностью показать российский фильм широкой аудитории фестиваля. Мелодрама «Дунай» – очень талантливая, искренняя картина режиссера Любови Мульменко, и отрадно, что появляется все больше картин женщин-режиссеров в России».

Мелодрама «Дунай» – режиссерский дебют сценариста Любови Мульменко. Фильм рассказывает историю девушки Нади, которая едет в отпуск в Белград. Надя всю жизнь живет по плану, а белградцы живут в свое удовольствие. Сначала девушку затягивает в роман с местным парнем Нешей, а потом и в его расслабленный̆, полубродячий образ жизни. Она принимает импульсивное решение бросить надоевшую работу и Москву ради любви, свободы и Белграда. И этой любви, и этой свободе предстоит пройти проверку реальностью, которая всегда оказывается сложнее наших ожиданий.

Премьера фильма состоялась 23 сентября 2021 года на «Кинотавре». Главные роли в картине исполнили Надежда Лумпова и Ненад Васич. Фильм создан компанией All Media (a START company) в сотрудничестве с Marmot Film и Art&Popcorn (Сербия) при поддержке Минкультуры России.

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