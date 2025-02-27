РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Мендельсон» говорит «да»!

«Мендельсон» говорит «да»!

editor
By editor
55
мендельсон
Фото © ТНТ

На ТНТ стартовал второй сезон сериала «Мендельсон». Владимир Сычёв возвращается в роли бывшего офицера ВДВ, которому снова предстоит разбираться не только с бизнесом, но и с любовными перипетиями. Новая глава свадебной комедии обещает ещё больше интриг, неожиданных встреч и юмора!

Во втором сезоне Мендель и его возлюбленная Юля (Ирина Темичева) открывают новый свадебный салон, но столкнутся с сильной конкуренткой — Мариной (Наталья Рудова). Добавляет напряжения и неожиданное появление бывшего жениха Юли, который просит её организовать свою свадьбу. В бизнесе, как и в любви, всегда есть место неожиданностям, а в новом сезоне их будет предостаточно.

Сериал «Мендельсон» создан под руководством генеральных продюсеров Сарика Андреасяна, Гевонда Андреасяна, Тины Канделаки, Аркадия Водахова, Марины Разумовой, Бориса Ханчаляна и Сергея Косинского. Креативный продюсер THT — Андрей Никифоров, продюсеры THT — Семён Щербович-Вечер, Елизавета Анистарова, Анастасия Митина, креативный продюсер — Гайк Асатрян. Автор сценария — Александр Шулаев. Режиссёр постановщик — Гарик Петросян, оператор постановщик — Никита Колчин, художник постановщик — Евгений Вихляев.

В главных ролях второго сезона: Владимир Сычёв (Мендель), Ирина Темичева (Юля), Наталья Рудова (Марина), Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Павел Комаров, Полина Абрашкина, Софья Петрова, Арина Колахметова и Кирилл Жандаров.

«В жизни всегда можно начать что-то новое. Мендель уже доказал это, когда из ВДВшника превратился в владельца свадебного салона. Теперь ему снова предстоит адаптироваться и решать новые проблемы. Второй сезон будет ещё насыщеннее и эмоциональнее — с неожиданными встречами, трудными решениями и, конечно, фирменным юмором!», – говорит актёр Владимир Сычёв.

Предыдущая статья
Выставка «Ким Бритов. 100 лет – 100 шедевров» открылась в столице
Следующая статья
«Эхо» фестиваля «Дни короткометражного кино» в Калуге

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru