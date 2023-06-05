Нет повести печальнее на свете, или «Между двух миров»

30 мая состоялась премьера мистического мюзикла о вечной любви «Между двух миров». В основе истории легла пьеса Семена Ан-ского «Диббук», которую композитор спектакля Александр Журбин прочитал в 2005 году – и за полгода совместно с либреттистом Владиславом Стерчевским создал свою версию для сценического воплощения. Но ждать рождения спектакля пришлось долго: только спустя 18 лет на новой сцене МДМ, в театре «Маска» его поставила режиссер Нина Чусова.

В основу сюжета легла еврейская легенда о диббуке – злобном духе умершего человека, душа которого ищет убежище в живых людях. Зрителям рассказывается история богача Сендера (Александр Резалин), который хочет выдать свою прекрасную дочь Лию (Валерия Ланская) замуж за ровню. В его доме живет бедный студент сирота Хонон (Ярослав Баярунас) и, естественно, по закону жанра Лия и Хонон влюблены друг в друга с детства. Однако Хонон понимает, что Сендер никогда не даст согласия на брак с Лией и обращается к темным силам – запрещенной для евреев кабалле. К сожалению, зло побеждает – и Хонон умирает. Расстроенная Лия не может ослушаться воли отца и идет под венец. Но свадьба срывается, потому что Хонон и после смерти не готов расстаться с возлюбленной: он «приклеивается» к девушке в виде диббука (именно так и переводится это слово). Вот, собственно, и завязка истории.

Функциональные декорации, костюмы, массовые сцены создают атмосферу еврейского городишка с общинным укладом жизни. Здесь уважаемый всеми Раби Азриэль (Ефим Шифрин) по справедливости и в соответствии с традициями готов решить все сомнения, споры и разногласия. Именно ему предстоит изгнать диббука из Лии, но дух юноши сопротивляется. Сеансы экзорцизма – самые напряженные сцены спектакля. Но ещё более интригующим оказывается эпизод священного суда в синагоге, во время которого является дух отца Хонона и раскрывает тайну давнего уговора со своим другом Сендером.

Очень красивая музыка, в которой сплетены и этнические мелодии, и лирические песни и даже рок-номера, трогает до глубины души. Дуэты Хонона и Лии проникают в самое сердце, колыбельная Фрады, няни Лии (Лика Рулла) напоминает песни из детства. Каждый найдет что-то свое – и в затронутых в произведении темах, и в музыке. Эта история способна проникнуть в любого. Сегодня она звучит актуально, и зрители это чувствуют!

Мюзикл идет под живой аккомпанемент Universe Band, и костюмы всех восьми музыкантов, расположившихся у левой кулисы, также выполнены в еврейской национальной традиции. Свет, декорации, дым, видеопроекции и саунд-эффекты дополняют мистические ощущения.

В течение двух часов, пока разворачивается эта история, зрители успевают проникнуться еврейским духом, посмеяться (бабка Ханна – Виктория Пивко – самый комический персонаж спектакля), оцепенеть при сцене экзорцизма и выйти со слезами на глазах из зала, приняв драматическую развязку как единственную возможную и воспевающую любовь в ее высших проявлениях.

Мария БАЧУРИНА,

Фото – Анна МАЛЬКО

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