Закрытие V Большого Детского фестиваля состоится в «Новом Манеже»

С 25 по 27 ноября 2022 года в «Новом Манеже» пройдет закрытие V Большого Детского фестиваля (художественный руководитель – Сергей Безруков). За три дня состоится около 20 мероприятий для зрителей и профессиональной театральной аудитории: показы спектаклей, встречи с писателями, мастерские для учеников театральных студий, панельная дискуссия о развитии детского театра, а также питчинг творческих идей. 25 ноября мероприятия закрытия фестиваля планирует посетить министр культуры России Ольга Любимова.

25 ноября пройдет торжественная церемония закрытия, где будут объявлены 18 победителей фестиваля – спектакли, кино, мультфильмы и книги, которые выбрало Детское жюри. За два месяца члены жюри – ребята в возрасте от 6 до 16 лет – посетили более 90 мероприятий фестиваля и готовы объявить, кто, по их мнению, стал лучшим в нынешнем году.

В этот день свои проекты для детской и юношеской аудитории представят финалисты «БДФ Питчинга». Это конкурс творческих идей, адресованных детскому театру, который проходит в рамках БДФ в четвертый раз. Молодые режиссеры и продюсеры презентуют свои проект директорам и художественным руководителям театров со всей России. Финалисты получают финансовую поддержку своих проектов.

Кроме того, состоится панельная дискуссия «Стратегия развития искусства для детей и подростков. Формирование дорожной карты». В ней примут участие художественный руководитель БДФ Сергей Безруков, председатель комитета Госудмы по просвещению Ольга Казакова, министр культуры Пермского края Алла Платонова, директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер и другие.

26 и 27 ноября пройдут мероприятия для зрителей. Это лаборатория звука для семейного просмотра «Ленечка – будущий рок-музыкант» от театра «Золотой петушок», мюзикл «Веселые уроки» от Московского детского театра эстрады и многое другое. Вход будет свободным по предварительной регистрации на сайте фестиваля.

Гостей закрытия фестиваля ждут и другие активности. Выставка «БДФ. 5 лет. Растем вместе» подведет итоги первых пяти лет фестиваля. В рамках программы «БДФ Мастерские» дети и родители смогут посетить мастер-классы профессионалов индустрии искусства по музыке в театре, технике речи и другим направлениям. Кроме того, пройдут мастер-классы от писателей и иллюстраторов: ребята научатся делать кинозакладку для книг, украшения-амулеты из цикла книг «Семь прях», узнают интересные факты о рамах для картин. Вход на мероприятия будет свободным.

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.

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