Между чувством и долгом

Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко впервые в своей истории поставил «Норму» Винченцо Беллини – сочинения сколь популярного на мировых сценах, столь редкого на отечественной. Эта опера, которую сам композитор считал едва ли не главным своим шедевром, - один из лучших образцов итальянского искусства бельканто, владение которым доступно далеко не всем оперным певцам. В свое время в роли Нормы блистали Полина Виардо, Мария Каллас, Джоан Сазерленд, Монтсеррат Кабалье. В театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко спектакль поставлен в расчете на приму этой сцены, уже давно известную и за ее пределами – Хиблу Герзмаву. Во втором составе партию Нормы исполняет Дарья Филиппова.

Норма - Хибла Герзмава

Хибла Герзмава, освоившая партию главной героини впервые в Мадриде два года назад, теперь вышла с ней на сцену родного театра, где 13 лет назад уже представляла свое виртуозное владение бельканто в роли Лючии ди Ламмермур в опере другого знаменитого итальянца – Гаэтано Доницетти.

И «Лючию», и «Норму» в театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко поставил драматический режиссер Адольф Шапиро. Известный своим деликатным подходом к музыкальному театру, он создает сценические опусы, в которых режиссерское действие не перекрывает, а раскрывает музыкальные смыслы, что является существенным достоинством в современном оперном театре. Он работает в тесной связи с художником, а режиссерские мизансцены, в которых движения умеренны и позволяют певцам блеснуть своим вокальным искусством, являются органической частью живых картин-инсталляций, насыщенных многозначной символикой. Именно так поставлена «Норма» в творческом тандеме с художником Марией Трегубовой, создавшей сценографию и костюмы в монохромной гамме, объединяющей все оттенки серого. Они возникают словно бы в бликах света, отражающегося от диска Луны, который встроен в визуальный ряд постоянным символом загадочных друидов, совершающих свои обряды в лесном полумраке.

Старинные наскальные знаки, ритуальные животные, стволы деревьев, уходящие в бесконечную туманную даль, – все это создано средствами театрального реквизита и видеодекораций Ильи Старилова, формирующих органичное пространство, в котором разворачивается действие. Атмосфера таинственности дополнена находками со светом Ивана Виноградова.

Авторы намеренно избегают исторической достоверности – режиссерская концепция достаточно условно передает борьбу древних друидов с римлянами-завоевателями в I веке до нашей эры. Излагая свои представления о древнем мире в духе современной стилизации, постановщики придают сюжету актуальное звучание, делая акцент на непреходящих ценностях. Сюжет либретто Феличе Романи, в котором пересекаются политическая и личная трагедии, раскрывается через темы любви, веры, ревности, смерти, свободы, а во главе угла стоит внутренний конфликт главной героини между чувством и долгом, показанный сквозь призму представлений языческого сознания и отношений в любовном треугольнике.

Декорации меняются пять раз, но при этом остаются в едином стиле. В серый символически проникают оттенки красного, связанные с образом Нормы: в начале спектакля главная героиня, о которой поют ее возлюбленный Поллион и его друг Флавий, безмолвно скользит по сцене в красном, а в финале алое пламя уносит вверх Норму и Поллиона, трагической кульминацией завершая земной путь жрицы друидов и освобождая ее от тяжкого бремени выбора между запретной любовью к римлянину, ставшим отцом ее детей, и долгом перед своим народом.

Норма в чувственном и трагичном исполнении Хиблы Герзмавы – безусловный центр этой постановки. Певица создает образ, который некогда точно и емко характеризовал Иван Тургенев, услышавший партию Нормы в исполнении Полины Виардо: «…Эти великие и простые движения страстей в первобытной душе, это жестокое и нежное смешение всего, что есть самого дорогого в жизни и смерти, этот исступленный взрыв при конце, этот столь сильный и столь горячий дух, который в минуту наступления смерти, наконец, всецело предается самой горячей нежности, восторгу самопожертвования».

Норма – Хибла Герзмава, сцена из спектакля

Норма – Хибла Герзмава, Адальджиза – Лариса Андреева, сцена из спектакля

Флавий – Валерий Микицкий, Поллион – Сергей Кузьмин

Сцена из спектакля

Блистательный ансамбль солистов составляют Сергей Кузьмин (Поллион), Лариса Андреева (Адальджиза), Максим Осокин (Оровезо), Валерий Микицкий (Флавий), Ксения Мусланова (Клотильда).

Музыкальным руководителем постановки стал приглашенный американский дирижер Кристиан Кнапп, сотрудничающий с Мариинским театром уже 11-й год. Его интерпретация направлена на передачу стилистически точного музыкального смысла. Подчеркивая детали, свойственные раннеромантической музыке, дирижер делает акценты на чувственности интонаций, тонкости нюансировки и чутко следует за певцами, которым вслед за Беллини отдает пальму первенства.

«Норма», впервые увидевшая свет рампы в Ла Скала в 1831 году, а затем ставшая одним из мировых символов бельканто, теперь займет свое достойное место в ряду сценических жемчужин Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Сергей РОДИОНОВ

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