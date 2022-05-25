Международная летняя театральная школа Александра Калягина в пятнадцатый раз откроется в Звенигороде

2 июня 2022 года состоится открытие юбилейной ХV Международной летней театральной школы Союза театральных деятелей России для молодых профессиональных актеров со всего мира. 95 артистов из 15 стран приедут в Звенигород для профессионального диалога и дополнительного образования.

Церемония традиционно пройдет на открытом воздухе в Творческой резиденции СТД РФ «Звенигород». Молодых актеров ждет напутствие от художественного руководителя Школы — народного артиста РФ Александра Калягина и праздничный концерт. Его программу представит театральная компания «Антикварный цирк» (режиссер уличного перформанса — Елена Польди, постановщик цирка на Цветном бульваре, доцент Российского Университета Театрального Искусства — ГИТИС), а также кавер-группа «ВИА Прямой Эфир».

Педагогический состав Школы — это ведущие специалисты из лучших вузов страны. Основная профессиональная дисциплина — мастерство актера — представлена четырьмя мастерскими с уникальными авторскими методиками под руководством Анны Ивановой-Брашинской, Игоря Яцко, Михаила Чумаченко, Валерия Караваева. При этом будущий участник проекта имеет возможность заранее выбрать наставника, под руководством которого будет проходить обучение.

Программа обучения Международной летней театральной школы СТД РФ представляет собой интенсивный образовательный трехнедельный курс плюс неделя показов итоговых работ. За время обучения студенты также проходят подготовку по следующим дисциплинам: вокал, сценическая речь, сценическое движение, ритмика, современный танец и сценический бой. Первая половина дня будет посвящена занятиям с педагогами и мастерами, вторая – репетициям спектаклей. Конечно, останется время и для неформального общения между актерами, которое закладывает основу для доверительных и дружеских отношений, а также для взаимообогащения культур России и мира. Отдельной программой традиционно будут представлены мастер-классы.

По окончании Школы выпускники получат диплом о повышении квалификации. Обучение в Международной летней театральной школе СТД РФ — бесплатное!

В рамках образовательного процесса Школа осуществит постановки пяти спектаклей: два драматических, кукольный, пластический и экспериментальный. Выпускные спектакли пройдут на ведущих театральных площадках Москвы и Подмосковья. Вход для зрителей свободный.

Проект реализуется в рамках государственной программы поддержки русских театров стран СНГ и Балтии под патронатом Президента РФ и при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области

Официальный сайт XV Международной летней театральной школы СТД РФ http://letostd.ru .

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