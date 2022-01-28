Оправданная защита: как сохранить свои интеллектуальные права

С 7 по 8 февраля 2022 года в Цифровом деловом пространстве в Москве состоится международная образовательная конференция Distant & Digital. Мероприятие объединит экспертов в сфере интеллектуальной собственности, креативных индустрий, трансформации права и цифровой экономики. Более чем 50 сессий и мастер-классов разделены на тематические треки «Создавай», «Управляй», «Защищай» и LegalTech. Участники трека «Защищай» расскажут об эффективных инструментах для защиты интеллектуальных прав, а также затронут тему злоупотреблений со стороны «патентных троллей».

Важным событием первого дня конференции станет дискуссия «Право в цифре». Ее участники обсудят трансформацию правовых отношений в сфере интеллектуальной собственности после учреждения Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности. Эксперты расскажут о том, как успела измениться сфера ИС в России при реализации проекта, и дадут прогнозы на будущее развитие цифрового рынка.

На сессии «Право на иск как разновидность злоупотребления интеллектуальными правами» участники определят границу между необходимой и избыточной защитой авторских и патентных прав. Два последних десятилетия судебные иски от «патентных троллей» превратились в серьезную проблему, угрожающую развитию российского рынка интеллектуальной собственности. Пути ее решения зависят от изменения законодательства и повышения юридической грамотности изобретателей.

Во время партнерского мастер-класса от юридической компании Eversheds Sutherland «Клонирование бизнес-решений. Как защититься от утечки идей и пресечь их незаконное использование» предпринимателям покажут, как предотвратить возможность незаконного копирования бизнес-идей с помощью юридических инструментов защиты интеллектуальных прав. Организаторы мастер-класса дадут советы, как сохранить разработчиков продукта, не допустить создание аналога у конкурентов и доказать приоритет своей идеи в случаях незаконного копирования.

В дискуссиях и мастер-классах примут участие президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, заместитель председателя РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, председатель правления НП «Сообщество пользователей авторских и смежных прав» Анатолий Семенов, вице-президент ПАО «Ростелеком» по взаимодействию с органами государственной власти Ирина Сиренко, руководитель IP-практики юридической компании Eversheds Sutherland Екатерина Тиллинг, руководитель судебной практики в патентной компании IPAKS Group Семен Барский, генеральный директор ООО «ДОМЕНЫ.РФ» Андрей Савельев, руководитель направления «Интеллектуальная собственность» ЦИС «Сколково» Дженнет Абдураимова.

Официальные партнеры — Фонд «Сколково», ПАО «Ростелеком», Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), СИБУР. Партнеры сессий — Европейская Юридическая Служба, компания «Гарант», патентное адвокатское бюро «Гардиум», группа компаний NAUMEN, адвокатское бюро «А. Залесов и партнеры». Партнеры мастер-классов — сервис Jeffit, Школа инновационных знаний Moscow Digital School, юридическая фирма Legit, цифровая платформа IPEX, налоговая витрина данных IPCodex, компания «Онлайн Патент», сервис n’RIS, краудлендинговая платформа Co-Fi, компания DM Solutions, система автоматизации работы с документами ТурбоКонтракт, компания Eversheds Sutherland, компания «Ай Пи Лигал Спейс». Форум проходит при поддержке Singapore Academy of Law и Московского отделения Ассоциации юристов России.

Коммуникационный партнер Форума — агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Специальный информационный партнер — Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), генеральный информационный партнер — информационное агентство «РИА Новости». Информационными партнерами выступают Forbes Russia, журналы «Эксперт», «Стратегия», ШОРТРИД, The Lawyer, Legal Insight, The Paragraph Magazine, «Время инноваций», «Национальный банковский журнал», «Российская газета», «Адвокатская газета», правовая газета «ЭЖ-Юрист», информационные агентства «Интерфакс», «ФедералПресс», InterMedia, отраслевые порталы MovieStart, «АртМосковия», «Берза», ICT-Online.ru, ICT2GO.ru.

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