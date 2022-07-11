«Своя война. Шторм в пустыне». Премьера режиссерского дебюта Алексея Чадова

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере драмы «Своя война. Шторм в пустыне». Это проект кинокомпании СТВ, режиссерский дебют актера Алексея Чадова. Фильм будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 14 июля.

По сюжету Иван Ермаков давно вернулся с боевых действий, но они не отпускают его, кажется он навсегда остался в плену сражений, как герой «Повелителя бури». Узнав, что его бывший командир попал в плен в Сирии, Иван под видом иностранного журналиста по имени Джон отправляется туда, где беспрерывно разрываются снаряды, а над головой свистят пули.

В картине также снялись Виктор Сухоруков, Кристина Асмус, Виталий Кищенко, Джалил Асретов.

В 2002 вышел фильм Алексея Балабанова «Война», в котором Алексей Чадов снялся в роли солдата Ивана Ермакова. Он помог британцу Джону вызволить невесту из плена в Чечне. Спустя 20 лет Алексей Чадов решил вернуться к своему герою. Идея фильма появилась у Алексея Чадова три года назад во время мероприятия «Дни творчества Алексея Балабанова» в Екатеринбурге в 2019 году — там Алексей представлял фильм «Война».

«Я давно ждал, искал материал для моего режиссерского дебюта, который бы меня зацепил, но ничего такого, от чего бы кружилась голова, не попадалось, − рассказывает Алексей Чадов. – И тогда на этой встрече со зрителями, я увидел перед собой молодых людей по 18-25 лет, которым этот фильм очень интересен. И тогда я решил сесть и написать сценарий. И, конечно, герой моего фильма — это мой Иван Ермаков спустя двадцать лет. Я взял этот образ за основу как своего рода талисман. Фильм Балабанова живёт! Двадцать лет прошло, целое новое поколение выросло, а фильм живёт. Его смотрят, его любят, цитируют. Конечно, Балабанов – абсолютно народный режиссёр. После встречи в Екатеринбурге – я сел в самолет, и мне самому стало безумно интересно: а что произошло с Иваном за эти двадцать лет? Если этот герой так долго живёт в народе, то нужно отдать ему справедливость и понять, что с ним произошло. Это не прямое продолжение «Войны», но герой – это, конечно, Иван Ермаков».

В фильме звучат композиции группы «Би-2», Саши ST и других.

Алексей Чадов — актер театра и кино, выпускник актерского факультета Театрального училища имени М.С. Щепкина (курс Селезнева Владимира Прохоровича). Запомнился зрителям по ролям в таких фильма как «Дневной дозор», «9 рота», «Живой», «Жара» и «Любовь в большом городе». «Своя война. Шторм в пустыне» — его режиссерский дебют.

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