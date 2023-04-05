Международный кинофестиваль «Грачевский» принимает заявки на участие!

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Международный кинофестиваль «Грачевский» пройдет в Москве с 1 по 4 июня 2023 года. Для подачи на конкурс приглашаются фильмы для детской и семейной аудитории, фильмы детско-юношеской тематики.

МКФ-«Грачевский»

МКФ «Грачевский» создан в память о художественном руководителе детского юмористического киножурнала «Ералаш» и призван развивать детско-юношеский кинематограф, способствовать диалогу между продюсерами, сценаристами и режиссерами фильмов. В рамках кинофестиваля запланированы деловые мероприятия, круглые столы и мастер-классы.

В программе:

  • Международный конкурс полнометражных игровых фильмов;
  • Международный конкурс короткометражных игровых фильмов;
  • Международный конкурс документальных фильмов.

В конкурсе короткометражных фильмов, особое внимание уделяется студенческим работам.

Прием заявок осуществляется на официальном сайте фестиваля. Подать работу можно до 20 апреля включительно.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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