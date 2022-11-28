Часы работы, ежедневные репетиции, подбор актеров, танцоров, вокалистов, создание анимации. И, наконец, наступил тот день масштабного и захватывающего карьерного мероприятия «МГИК - территория креатива».

25 ноября в Московском государственном институте культуры прошло карьерное мероприятие, проводимое в рамках олимпиады «Я- профессионал». Речи представителей ассоциации «Я - профессионал», СМИ, Минобрнауки и высшего образования, партнеров-работодателей переплетались с концертными номерами студентов МГИК. Благодаря этому концерт получился динамичным. В зале, после выступлений спикеров и показа номеров, раздавались овации гостей института и студентов.

В зал гости входили под звуки саксофона. Когда почетные гости заняли первый ряд за столом, студенты заполонили остальные места, начался концерт. После открытия занавеса зрителей встречал ролик, отражающий деятельность студентов МГИК в рамках олимпиады «Я-профессионал». Первыми на сцену были приглашены ректор МГИК Екатерина Кудрина и главный заместитель директора Ассоциаций «Я - профессионал» Дмитрий Юрков. Они отметили, что институт культуры во второй раз стал организатором федерального проекта. «Это показатель того, что МГИК видит в студентах силы и возможности», - отметил Дмитрий Юрков. Представитель олимпиады и Екатерина Кудрина нажали на кнопку и запустили ракету «Креативные индустрии» в космическое олимпийское пространство. Студенты МГИК после концерта отметили: «Благодаря анимации, декорациям, свету, запуск ракеты был самым ярким действием этого концерта».

Также на сцене выступила Наталья Чернышева, представитель Союза журналистов Московской области. Она поблагодарила организаторов мероприятия, пожелала студентам, в век сложившейся информационной революции, научиться работать с информацией, со смыслами: «Никто не может быть успешен в своей карьере, если не понимает, как устроен этот информационный мир».

К карьерному мероприятию организаторы подготовили подарки с символикой олимпиады. Все приглашенные гости получили призы. Студенты института тоже не остались без подарков. На концерте был устроен розыгрыш, в ходе которого было разыграно пять пакетов с мерчем олимпиады «Я - профессионал».

Мария Ососкова, заместитель директора экспертного центра при Минобрнауки и высшего образования отметила: «Каждое событие нужно преобразовать в пазл, который сложится потом в единую картинку». Она подробно рассказала о необходимости участия в конкурсах: «Работодатели смотрят на студентов не только на собеседовании, они оценивают навыки ребят в моменте активности, а именно, участия в таких олимпиадах, как «Я - профессионал».

Завершили выступления спикеров на концерте амбасадоры олимпиады «Я - профессионал». Серебряный медалист V сезона Анастасия Алятина рассказала студентам МГИК главный секрет успеха: «Сделать первый шаг!».

Московский государственный институт культуры в этот день «стал местом стыковки вузов, студентов и работодателей». В зале и на сцене была создана атмосфера креатива. Одни из самых талантливых студентов института помогли задать это настроение. Они проявили свои музыкальные, хореографические способности. В одном из номеров студенты, работодатели и педагоги слились в танце. Концерт, как и креативные индустрии, стал «фишкой VI сезона олимпиады».

«Креативные индустрии - это пространство, в котором мы живем». «Олимпиада «Я - профессионал» - живой организм», который помогает и студентам, и работодателям, и вузам активно развиваться в креативном пространстве.

Ангелина ДЯКИНА,

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