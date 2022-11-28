Подведены итоги форума «Музейный гид – 2022»

В этом году форум прошел с 7 по 25 ноября в формате онлайн-марафона.

Форум этого года выстраивался вокруг развития профессиональных компетенций и затрагивал темы творчества, взаимодействия и управления. За три недели марафона участники успели посмотреть выступления экспертов, изучить полезные материалы, познакомиться с победителями конкурсов программы «Музей без границ – 2022».

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «В этом году мы изменили привычный формат проведения форума “Музейный гид” в пользу более длительного марафона. На протяжении трех недель участники говорили о музейной деятельности и погружались в социокультурное проектирование, изучали опыт коллег и делились лайфхаками – без гонки, вдумчиво и обстоятельно. Мы дали участникам возможность разобрать ключевые вопросы проектирования детально, и такой формат оказался очень удобным – все происходило концентрировано, но не сжато. Еще одно преимущество марафона – вовлечение большего количества участников и зрителей, что подтверждает статистика: видеолекции экспертов собрали более 800 тысяч просмотров в социальной сети “ВКонтакте”, которая в этом году выступила генеральным информационным партнером форума. Желаем всем участникам успешного применения новых знаний при разработке новых музейных проектов».

Первая неделя форума прошла под эгидой «Проект. Как творить». Эксперты отрасли читали лекции, проводили мастер-классы и делились лайфхаками на тему творчества и креативности — одного из ключевых навыков современности. Участники форума изучили нетривиальные подходы к решению сложных задач, развили навыки самопрезентации, вдохновились опытом экспертов по проектированию доступных музеев и узнали лайфхаки преодоления кризисных ситуаций.

Тема второй недели: «Проект. Как взаимодействовать». Умение выстраивать коммуникации с аудиторией, партнерами и командой во многом определяет успех и ценность проекта. Участники форума проработали тему взаимодействия с двух сторон – со стороны комьюнити-менеджмента и со стороны продвижения культурных проектов: узнали о неочевидных способах продвижения региональных проектов, углубились в музейный PR, открыли для себя эффективные способы вовлечения местного сообщества и партнеров в проектную работу.

Третья неделя форума была посвящена теме управления. Мастерство управления творческим проектом во многом зависит от менеджерских навыков его руководителя. Во время завершающей недели эксперты поделились способами формирования и управления командой, просчета рисков и проведения самооценивания, рассказали о креативно-прагматичном подходе к развитию амбициозных проектов и создании экосистемы музея.

В трехнедельном форуме «Музейный гид – 2022» приняли участие 16 экспертов. Общее количество просмотров экспертных видео превысило 800 тысяч, что стало рекордной цифрой для форума. Каждая из трех недель содержала 8 разделов с представлением конкурсов Фонда, лекциями, практическими вебинарами, лайфхаками и полезными материалами.

Доступность знаний и информации – принцип работы Фонда Потанина. Все выступления экспертов и полезные материалы, в том числе после завершения форума можно будет найти на официальном сайте мероприятия: 2022.museumguide.ru. Также можно подробнее ознакомиться с итогами первой, второй и третьей недели форума «Музейный гид – 2022» в репортажах, опубликованных на сайте Фонда.

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