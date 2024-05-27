Сергей Арутюнов вместе с солистом группы Амега выпустили песню «Лететь»

Сергей Арутюнов не случайно выбрал для нового релиза песню «Лететь». Финалист шоу «Голос» давно хотел сделать свою версию этого легендарного трека.

Сергей создавал новую версию «Лететь» вместе с её первым исполнителем — солистом группы Амега Алексеем Романоф. Арутюнов пригласил Алексея исполнить трек вместе на своём сольном концерте в Государственном Кремлёвском Дворце. Дуэтное исполнение было воспринято зрителями очень тепло.

Позже Сергей Арутюнов, как действующий солист группы Парк Горького, сделал «Лететь» в свойственном ему рок-стиле. Пригласил для совместного исполнения IVAN и Николая Девлет-Кильдеева (группа Моральный Кодекс). Звёздное трио презентовало рок-версию «Лететь» в Новогоднем Квартирнике у Маргулиса на НТВ.

Но окончательное решение по песне «Лететь» было принято после успеха танцевального хита «На Заре 2020», который Арутюнов также сделал вместе с автором этой песни Олегом Парастаевым. У Сергея не осталось сомнений, что и на песню «Лететь» нужно сделать собственную танцевальную версию.