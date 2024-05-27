РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойМир музыкиСергей Арутюнов вместе с солистом группы Амега выпустили песню «Лететь»

Сергей Арутюнов вместе с солистом группы Амега выпустили песню «Лететь»

editor
By editor
44
Лететь

Сергей Арутюнов не случайно выбрал для нового релиза песню «Лететь». Финалист шоу «Голос» давно хотел сделать свою версию этого легендарного трека.

Сергей создавал новую версию «Лететь» вместе с её первым исполнителем — солистом группы Амега Алексеем Романоф. Арутюнов пригласил Алексея исполнить трек вместе на своём сольном концерте в Государственном Кремлёвском Дворце. Дуэтное исполнение было воспринято зрителями очень тепло.

Позже Сергей Арутюнов, как действующий солист группы Парк Горького, сделал «Лететь» в свойственном ему рок-стиле. Пригласил для совместного исполнения IVAN и Николая Девлет-Кильдеева (группа Моральный Кодекс). Звёздное трио презентовало рок-версию «Лететь» в Новогоднем Квартирнике у Маргулиса на НТВ.

Но окончательное решение по песне «Лететь» было принято после успеха танцевального хита «На Заре 2020», который Арутюнов также сделал вместе с автором этой песни Олегом Парастаевым. У Сергея не осталось сомнений, что и на песню «Лететь» нужно сделать собственную танцевальную версию.

Предыдущая статья
В сети появился первый трейлер комедийного сериала «Кореша»
Следующая статья
МХПИ представил новую коллекцию в японском стиле на премии «Дай пять!»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru