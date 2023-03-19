Музеи Московского Кремля представили выставку «Небесное воинство. Образ и почитание»

Архистратиг Михаил, Александр Невский, Георгий Победоносец, Федор Стратилат, Дмитрий Солунский - те святые Руси, к которым обращался русский народ за помощью в исцелении болезней и победах в битвах. Выставка представляет их образы как в религиозном, так и светском искусстве.

Принятие христианства на Руси явило совершенно новую страницу в истории государства, его военного кодекса. Святые воины-мученики стали не только олицетворением, но и образцом жертвенности, идеала. До настоящего времени их изображают в скульптуре и иконе, предметах шитья и образцах оружия.

Никуда не уйти на экспозиции от икон Архангела Михаила с деяниями ангелов, Святого Великомученика Георгияиз собрания Музеев Московского Кремля. Отдельного внимания заслуживает сребреник Ярослава Мудрого (Государственный Эрмитаж), ибо на монете изображен святой Георгий (имя князя Ярослава при крещении).

Представлены и прекрасные образцы оружия: мечи из Германии, турецкие сабли с ножнами, инкрустированные христианскими символами, девизами, молитвами. Всё это образцы не только превосходной ковки, но и декоративно-прикладного искусства.

Знамена, ордена, парадное облачение, живопись Михаила Нестерова и Павла Корина - всё говорит о неразделимости истории, религии, военных побед и заступничества святых, что почитали в России.

Выставка работает до 20 августа 2023 года

Марина АБРАМОВА

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