Книги, которые делают нас счастливыми

21 марта 2021 года, в 14.00, начнется международный телемост между участниками конкурса юных чтецов «Живая классика» из Московской области и Ирландии. Это один проектов большого международного конкурса чтецов, который проходит в 85 регионах России и 80 странах мира. Участвуют в конкурсе дети 10–17 лет. Чтобы дети-конкурсанты из разных уголков мира встретились и узнали больше друг о друге и книгах, которые они читают, о реальности, которая их окружает, организаторы конкурса решили проводить такие онлайн встречи.
Школьники из Московской области и Ирландии к встрече подготовили списки книг, которые делают их счастливыми. Пока список книг неизвестен — сможем проверить, будут ли в двух списках совпадения на встрече!
Ну а чтобы прочувствовать, в каком пространстве и атмосфере живут и читают ребята в обеих странах, они расскажут друг другу о городах Московской области и Ирландии — ребята сами подготовили, сняли и смонтировали фильмы о своих городах так, чтобы получились небольшие виртуальные экскурсии и путешествия.
В марте по всей России и в странах-участниках конкурса (а их 80!) проходят региональные этапы соревнований чтецов — тысячи детей на русском языке читают на сценах и площадках друг другу фрагменты любимых и знаковых для них книг, классических и современных. После финалов региональных этапов пройдут финал в «Артеке» и суперфинал — в Санкт-Петербурге, где 10 лет назад стартовал конкурс «Живая классика». На финал приедут победители региональных этапов, а на суперфинале соберутся и победители этого года, и участники конкурсов прошлых лет.
Все это время для поддержки участников конкурса будут проходить и телемосты между странами и городами. Уже прошли встречи ребят из Мурманска и Малайзии, Ярославской области и Иордании, впереди — встречи читателей из Самары и Австрии, Липецкой области и Замбии, Эстонии и Ханты-Мансийского автономного округа.
Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения и с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, при поддержке театрального института имени Бориса Щукина, глав всех регионов РФ. Генеральный спонсор – ГК «Просвещение». Генеральный партнёр конкурса – ПАО ГМК «Норильский никель».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.