Книги, которые делают нас счастливыми

21 мар­та 2021 года, в 14.00, нач­нет­ся меж­ду­на­род­ный теле­мост меж­ду участ­ни­ка­ми кон­кур­са юных чте­цов «Живая клас­си­ка» из Мос­ков­ской обла­сти и Ирлан­дии. Это один про­ек­тов боль­шо­го меж­ду­на­род­но­го кон­кур­са чте­цов, кото­рый про­хо­дит в 85 реги­о­нах Рос­сии и 80 стра­нах мира. Участ­ву­ют в кон­кур­се дети 10–17 лет. Что­бы дети-кон­кур­сан­ты из раз­ных угол­ков мира встре­ти­лись и узна­ли боль­ше друг о дру­ге и кни­гах, кото­рые они чита­ют, о реаль­но­сти, кото­рая их окру­жа­ет, орга­ни­за­то­ры кон­кур­са реши­ли про­во­дить такие онлайн встречи.

Школь­ни­ки из Мос­ков­ской обла­сти и Ирлан­дии к встре­че под­го­то­ви­ли спис­ки книг, кото­рые дела­ют их счаст­ли­вы­ми. Пока спи­сок книг неиз­ве­стен — смо­жем про­ве­рить, будут ли в двух спис­ках сов­па­де­ния на встрече!

Ну а что­бы про­чув­ство­вать, в каком про­стран­стве и атмо­сфе­ре живут и чита­ют ребя­та в обе­их стра­нах, они рас­ска­жут друг дру­гу о горо­дах Мос­ков­ской обла­сти и Ирлан­дии — ребя­та сами под­го­то­ви­ли, сня­ли и смон­ти­ро­ва­ли филь­мы о сво­их горо­дах так, что­бы полу­чи­лись неболь­шие вир­ту­аль­ные экс­кур­сии и путешествия.

В мар­те по всей Рос­сии и в стра­нах-участ­ни­ках кон­кур­са (а их 80!) про­хо­дят реги­о­наль­ные эта­пы сорев­но­ва­ний чте­цов — тыся­чи детей на рус­ском язы­ке чита­ют на сце­нах и пло­щад­ках друг дру­гу фраг­мен­ты люби­мых и зна­ко­вых для них книг, клас­си­че­ских и совре­мен­ных. После фина­лов реги­о­наль­ных эта­пов прой­дут финал в «Арте­ке» и супер­фи­нал — в Санкт-Петер­бур­ге, где 10 лет назад стар­то­вал кон­курс «Живая клас­си­ка». На финал при­едут побе­ди­те­ли реги­о­наль­ных эта­пов, а на супер­фи­на­ле собе­рут­ся и побе­ди­те­ли это­го года, и участ­ни­ки кон­кур­сов про­шлых лет.

Все это вре­мя для под­держ­ки участ­ни­ков кон­кур­са будут про­хо­дить и теле­мо­сты меж­ду стра­на­ми и горо­да­ми. Уже про­шли встре­чи ребят из Мур­ман­ска и Малай­зии, Яро­слав­ской обла­сти и Иор­да­нии, впе­ре­ди — встре­чи чита­те­лей из Сама­ры и Австрии, Липец­кой обла­сти и Зам­бии, Эсто­нии и Хан­ты-Ман­сий­ско­го авто­ном­но­го округа.

Меж­ду­на­род­ный кон­курс юных чте­цов «Живая клас­си­ка» про­хо­дит под патро­на­том Мини­стер­ства про­све­ще­ния и с исполь­зо­ва­ни­ем гран­та Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Феде­ра­ции на раз­ви­тие граж­дан­ско­го обще­ства, предо­став­лен­но­го Фон­дом пре­зи­дент­ских гран­тов, при под­держ­ке теат­раль­но­го инсти­ту­та име­ни Бори­са Щуки­на, глав всех реги­о­нов РФ. Гене­раль­ный спон­сор – ГК «Про­све­ще­ние». Гене­раль­ный парт­нёр кон­кур­са – ПАО ГМК «Нориль­ский никель».

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