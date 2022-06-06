Музыкальная гостиная усадьбы Васильчиковых приглашает на концерт «Танго и Джаз»

Коллектив ярких музыкантов «Picnic Quintet» порадует слушателей музыкой композиторов XX века: Астора Пьяццоллы, Клода Боллинг, Оскара Питерсон, Карлоса Жобим, Кенни Баррон и других.
«Picnic Quintet», основанный в 2018 году, может заинтересовать любителей музыки новыми тембральными красками.
В основе джазовое трио: фортепиано — Ольга Заикина, контрабас — Ваджид Мухамеджанов, ударные — Денис Любаков, к которому присоединяются сольные инструменты: классическая гитара — Дмитрий Андреев, флейта — Александра Мелдо.
Все участники «Picnic Quintet» являются лауреатам международных конкурсов. Концерты ансамбля проходили в Камерном зале Московской государственной академической филармонии, Российском национальном музее музыки, мемориальном музее А.Н. Скрябина, Музее Сергея Прокофьева, Доме Гоголя, Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», «Башмет-центре».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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