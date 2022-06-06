«Всё хорошо, мам»: состоялась презентация новой книги Елены Безсудовой

27 мая в московском книжном «Во весь голос» состоялась презентация новой книги Елены Безсудовой «Всё хорошо, мам», выпущенной издательством «Городец».

О чем книга? О поколение 90-х – последнем поколении авантюристов. О любви и нелюбви. О том, как порой сложно найти её в маркетинговых иллюзиях, социальных сетях и собственной семье. Об ужасных людях, с которым приходится делить хлеб и кров, но отречься от которых невозможно, потому что жизнь сложнее популярной психологии.

Что делали? Говорили о детстве, взрослении и отношениях с родителями. О документальности как одном из трендов современной литературы и психотерапевтичности этого метода.

Елена Безсудова – писатель, журналист, редактор и PR-специалист. Автор искренней книге о материнстве, которая вошла в пятерку самых популярных книг для родителей в 2017-м году.

В программе вечера был специальный авторский сет музыкальной команды AMARIA (Амария – вокал; Пётр Акимов – виолончель; Владимир Ванцов — гитара).

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