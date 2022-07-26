Михаил Жигалов сыграет в психологическом триллере «Только один»

В Москве в начале июня стартовали съёмки психологического триллера «Только один». В главной роли – Заслуженный артист РСФСР Михаил Васильевич Жигалов.
В центре сюжета четыре человека: старик, мужчина, женщина средних лет и ребёнок. Все они по неизвестным причинам оказались в одном помещении. У них есть десять минут, чтобы решить, кто покинет комнату. Что получит победитель, и какая участь ждёт остальных – авторы фильма дадут зрителю понять лишь в конце картины.
«Роль была для меня не главным критерием выбора, так как фактически главные роли у всех персонажей, главное — сценарий. Сценарий показался загадочным и с неожиданным финалом. И, конечно, интересно поработать с молодым начинающим режиссёром. Что в итоге у нас получится — пока не знаю. Подождём финальный монтаж», – поделился Михаил Жигалов.
Остальные роли в картине исполняют Сергей Шароватов, Алевтина Добрынина и юный актёр Марк Юсеф.
Режиссёром-постановщиком картины выступил актёр Александр Сигуев. Фильмография насчитывает более 50 ролей в кино и сериалах. Александр — член Союза кинематографистов Российской Федерации. Триллер «Только один» — дебютная работа в качестве режиссера.
«Мне всегда хотелось осваивать кино с новых сторон и давно была идея снять своё кино. Наша команда провела огромный конкурс сценариев, где было просмотрено и прочитано более двухсот работ разных жанров. Когда я открыл сценарий Сергея Чистяка «Только один», сразу понял: это то, что мне интересно было бы воплотить на экране. Жанр психологического триллера в нашем кинематографе находится на уверенном старте, однако, является чем-то новым, отличающимся от привычных жанров для российского зрителя.
Начался подготовительный период: поиск локаций, художественное оформление, подготовка реквизита и сбор группы. Однако, больше всего для меня имел значение актёрский состав. Я искал профессиональных, сильных и многогранных артистов. На помощь пришёл большой опыт работы в кино и немалый круг общения среди актёров. Первым был утверждён Сергей Шароватов, с которым мы вместе работали на проекте «Зелёная лампа». После съёмок я продолжал следить за его творчеством в социальных сетях. Уже читая сценарий моего фильма, видел в роли мужчины только Сергея. Второй была утверждена Алевтина Добрынина, в прошлом артистка театра им. Маяковского. С Алевтиной мы работали вместе на нескольких проектах. Юного актёра Марка Юсефа я видел в сериале «Триггер», нам удалось договориться и о его участии в моем проекте.
Сложнее всего было найти актёра на главную роль пожилого мужчины. Я обратился в Союз кинематографистов РФ – сотрудники Гильдии актёров кино предложили большой список. Среди именитых артистов я увидел фотографию М. В. Жигалова и паззл сложился. Я понял, кто «возглавит» наш актёрский состав. Несколько дней подряд я приезжал к Михаилу Васильевичу, мы долго читали сценарий, разбирая по крупицам его персонажа. Этот процесс длился до поздних вечеров. Вместе мы вносили правки в сценарий, придумывали как разнообразить персонажа и эту историю, за что я ему очень благодарен», – прокомментировал Александр Сигуев.
Также режиссер кинокартины признался: с первой смены стало ясно, актерский ансамбль сложился идеально. В августе будут отсняты финальные натурные сцены, после которых команда займется монтажно-тонировочными работами. Кинопремьера запланирована на осенний сезон 2022 г.
Постер из личного архива режиссера Александра СИГУЕВАИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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