Российско-казахстанский фильм «Голиаф» покажут на Венецианском кинофестивале

Полнометражная картина казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова «Голиаф» (GOLIATH) включена в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского кинофестиваля, который пройдет с 31 августа по 10 сентября 2022 года. «Голиаф» — фильм совместного производства компаний Short brothers, Changepoint, All Media (a START Company) и «Форест-Фильм». В картине сыграли Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко.

В «Голиафе» сюжет разворачивается в вымышленном поселке Каратас, который давно живет под властью криминального авторитета Пошаева (Данияр Алшинов). Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу (Берик Айтжанов), которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны (Дмитрий Чеботарев) велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести.

«В “Голиафе” изучается природа власти и природа подчинения. Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького — они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят», — говорит режиссер и автор сценария Адильхан Ержанов.

Программа Orizzonti Extra («Новые горизонты») демонстрирует главные тенденции в мировом кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Проекты разных жанров и форматов оценит зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм. В этом году в данной секции, помимо «Голиафа» будут показаны еще восемь фильмов из семи стран. Во время пресс-конференции, посвященной программе фестиваля, его художественный руководитель Альберто Барбера отметил, что Ержанов – большой друг фестиваля и очень продуктивный режиссер.

Работы Ержанова неоднократно были представлены и получали признание на международных кинофестивалях, включая Канны, Венецию, Локарно, Роттердам, Брюгге, Стокгольм, Пусан. Он стал первым режиссером из Казахстана, удостоившимся престижной премии Asia Pacific Screen Awards – 2019, так называемого азиатского «Оскара» за картину «Черный, черный человек». Его фильм «Желтая кошка», премьера которого состоялась в конкурсной программе «Горизонты» 77-го Венецианского кинофестиваля, отмечен международными наградами в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «За оригинальность сценария» и был выдвинут от Казахстана на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На Каннском международном кинофестивале демонстрировались две картины Ержанова: «Ласковое безразличие мира» (программа «Особый взгляд») и «Хозяева» («Специальный показ»).

Фото — онлайн-кинотеатр START

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