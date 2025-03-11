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Миллиардер Игорь Рыбаков запустил карьеру артиста

editor
By editor
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игорь рыбаков
Фото © пресс-служба Игоря Рыбакова

Игорь Рыбаков, известный миллиардер, совладелец корпорации «Технониколь», сооснователь Рыбаков Фонд, решил покорить музыкальный Олимп, запустив карьеру артиста под двумя псевдонимами (Rybakov и Игорь Рыбаков) в жанрах шансон и поп-музыки. 

Входя в российский список «Forbes», он не только продолжает успешно развивать бизнес, но и активно выпускает треки, которые уже успели завоевать популярность. Музыка увлекала его еще в 90-х, когда он был студентом МФТИ. В общежитии он освоил игру на гитаре и фортепиано. Однако музыкальную карьеру пришлось отложить на несколько десятков лет из-за сосредоточенности на бизнесе.

В настоящее время его музыкальные произведения активно ротируются на Радио Шансон, а его выступление на фестивале «Ээхх, Разгуляй» стало настоящим событием, транслировавшимся на Первом Канале. 

«Для меня музыка — это не просто хобби, а способ оставаться актуальным и недосягаемым, расширяя границы своего опыта и влияния» — говорит Игорь Рыбаков.

С более чем 6 миллионами подписчиков в социальных сетях, Игорь активно ведет публичные страницы, делясь со слушателями новыми треками и клипами, которые набирают миллионы просмотров. 

Одним из ярких примеров его творчества стал совместный трек с известным рэпером Витей АК «Заряжаем бабки», который уже успел стать хитом.

Игорь Рыбаков продолжает удивлять своих поклонников, сочетая бизнес и музыку, и, похоже, его звезда только начинает восходить на музыкальном небосклоне.

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