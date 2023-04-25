Милосердие, сострадание и любовь в наших сердцах

История христианства – история благотворительности

Если быть объективным и беспристрастным в определении того как и где зародилась традиция помогать ближнему, больному, слабому и неимущему, то несомненно мы направим взгляды свои в далекое прошлое. И нельзя здесь делить возможность и желание творить благие дела между расами, народами и нациями. Благотворительность не имеет ограничений и раздела в этих границах. Другой вопрос, корни исконно русской благотворительности укрепляют древо христианства и дают ему жизненные силы, как духовные, так и физические. Напомним, что русская благотворительность имеет вполне конкретную дату начала своего становления – 988 год, год крещения Руси. Период окончания язычества и становления христианских традиций. «Повесть временных лет» так свидетельствует о делах милосердия князя Владимира: "Повелел он всякому нищему и бедному приходить на княжий двор и брать все, что надобно. Питье и пищу, а из казны деньги. Устроил он и такое: сказав, что «немощные и больные не могут добраться до двора моего», приказал снарядить телеги и, наложив на них хлебы, мясо, рыбу, различные плоды, мед в бочках, а в других квас, развозить по городу, спрашивая: «Где больной, нищий или кто не может ходить?»

С той поры благотворительная деятельность становится синонимом помощи другим за счет собственных денежных или временных ресурсов и осуществляется она в рамках закона. Земля русская издревле славилась добротой и милосердием. Пример тому - тысячи меценатов, создававших новые рабочие места, вкладывавшихся в развитие русской культуры, поддерживавших провинциальные таланты, создававших лечебные учреждения, да и просто помогавших неимущим. В современном обществе у всех на слуху имена Саввы Мамонтова, Павла Третьякова, Саввы Морозова, Сергея Щукина, Алексея Бахрушина. Особую роль в благотворительности XVIII-XIX вв., играли знатные господа и дамы, организующие благотворительные сообщества, помогающие больным, раненным в войнах, нищим и обездоленным. В XX веке благотворительная деятельность перестала быть чем-то вроде частного хобби, обрела государственность и стала более профессиональной и масштабной.

Храним великие традиции милосердия

Безусловно, огромным достижением русской православной культуры принято считать не просто сохранение, но и великое приумножение традиций благотворительности, во всех её ипостасях, как гуманитарной, так и материальной. В вопросах благотворительности Россия может гордиться своими гражданами в их стремлении помогать людям. Более 75% россиян в последние 5 лет принимали участие в акциях благотворительности и готовы оказывать посильную помощь нуждающимся в будущем. А 20 % граждан России регулярно занимаются благотворительностью в рамках фондов, ассоциаций, компаний и иных общественных организаций. По разным данным статистики в стране сегодня активно действуют около 20 тысяч различного рода фондов, ассоциаций, частных компаний и т.д. в области благотворительности.

В Мировом индексе благотворительности (World Giving Index) Россия поднялась c 67-го места в 2020 году до 30-го в 2022-м. Еще шесть лет назад страна находилась на 124-м месте. С удовлетворением отметим, что ни пандемия, ни санкции, никакие иные экономические сложности не охладили стремление русского человека помогать тем, кто в этом нуждается. Напротив, трудности усилили этот тренд. В топ-10 регионов-благотворителей входят: Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Свердловская область, Краснодарский край, Приморский край, Новосибирская, Тюменская области и Республика Чувашия.

Не славы ради, гуманности для

Первое место среди благотворительных НКО по уровню партнерского потенциала занимает «Русфонд», второе — Фонд «Подари жизнь», третье — Фонд помощи хосписам «Вера». А в пятерку лучших вошли Фонд Константина Хабенского и «Старость в радость».

«Русфонд» создан в 1996 году с целью оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ». Учредителями выступили издательский дом «Коммерсантъ» и руководитель Русфонда, журналист Лев Амбиндер. В первые годы деятельности фонда поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд выступил организатором акций помощи в дни национальных катастроф: помощь была оказана 53 семьям погибших горняков шахты «Зыряновская» (Кузбасс), 57 семьям сгоревших самарских милиционеров, 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 118 семьям моряков АПЛ «Курск», 52 семьям погибших заложников «Норд-Оста», 39 семьям погибших 6 февраля 2004 года в московском метро, 100 семьям пострадавших в Беслане.

С 2005 года основное направление деятельности Русфонда — сбор пожертвований от частных лиц и организаций для оплаты лечения тяжелобольных детей.

Бесценный подарок – жизнь!

Фонд, название которого говорит само за себя – «Подари жизнь» — Создан в 2006 году по инициативе общественного деятеля и филантропа Галины Чаликовой, которая стала его первым директором. Учредителями стали актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова. Галина Владиленовна начала заниматься благотворительностью с 1989 года. Именно тогда она организовала поставку медицинского оборудования в клиники, где проходили лечение дети, пострадавшие в результате страшного землетрясения в городе Спитак (Армения). Именно там, под духовным руководством протоиерея Александра Меня была создана группа милосердия, которая после его трагической гибели в 1990 году стала носить его имя, а с 2006 года сформировалась в полноценный фонд. С 2018 года директор фонда — журналист, телеведущая и общественный деятель Екатерина Шергова. Активисты фонда организуют благотворительные концерты, театральные спектакли, средства с которых идут на оплату лечения тяжело больных детей. Сегодня у фонда «Подари жизнь» несколько проектов помощи тяжелобольным детям, в которых безвозмездно работают более 1 600 волонтеров. В базе постоянных участников фонда числится 7000 безвозмездных доноров крови.

Высочайшая награда – выздоровление

Благотворительный Фонд Константина Хабенского был основан в апреле 2008 года. Его история началась с трагического события в жизни актера — в возрасте 33 лет от опухоли головного мозга у него умерла жена Анастасия. А некоторым временем раньше они месте успели создать благотворительный фонд, который вот уже 15 лет помогает детям и молодым взрослым с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного и спинного мозга. Как вспоминает Константин Юрьевич, все началось с одного тревожного звонка. Женщина рассказала, что ее сын болен лейкемией, умоляла помочь. Не хватало 200 тысяч рублей на операцию. Не долго думая актер привез недостающую сумму. Мальчика вовремя прооперировали. А через некоторое время беда пришла в семью Константина. После рождения сына у супруги обнаружили опухоль головного мозга. Хабенский изо всех сил старался помочь жене. Он отправлял ее в дорогие клиники, потратив все свои гонорары на лечение. Кроме того, актер продал дом, попал в долговую яму и все это ради того, чтобы спасти супругу. Не удалось. Вот тогда он решил посвятить себя святому делу – помощи больным людям. Первые взносы в копилку фонда внес сам, помогли коллеги актеры, друзья и частные компании. 16 миллионов рублей – старт бесценной помощи и милосердия. Сегодня на счетах Фонда суммы пожертвований достигают нескольких сотен миллионов рублей, а количество тех кому пришла помощь фонда перевалило за 4 тысячи человек. Спасенных, выживших благодаря доброте, щедрости и любви к жизни.

Не бизнесом единым…

Фонд Потанина — один из первых благотворительных фондов в современной России. Он был создан в 1999 году предпринимателем Владимиром Потаниным для реализации масштабных гуманитарных программ.

Владимир Потанин — генеральный директор горно-металлургической компании «Норильский никель», основатель компании «Интеррос», которая инвестирует в металлургическую и горнодобывающую отрасли, недвижимость, туризм, инфраструктуру и средства массовой информации, с общей стоимостью активов под управлением в размере около $15 млрд. На протяжении всех лет занятия бизнесом он осуществляет благотворительные проекты, а в 1999 г. учредил Благотворительный фонд Потанина, который реализует социально значимые долгосрочные проекты в области образования, культуры и развития благотворительности. В феврале 2010 г. Владимир Потанин заявил, что намерен отдать свое огромное состояние на благотворительные цели. Он одним из первых в среде российских предпринимателей присоединился к глобальной инициативе Giving Pledge («Клятва дарения»). «Клятва дарения» — филантропическая кампания, начатая в 2010 году американскими миллиардерами Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. Сегодня обязательство отдать на благотворительность до 50% своих капиталов подписали более двухсот долларовых миллиардеров из 23 стран.

Ключевые направления деятельности Фонда — проведение долгосрочных стипендиальных и грантовых программ, адресованных талантливым студентам и перспективным преподавателям ведущих государственных вузов России, а также проекты в сфере культуры, направленные, в первую очередь, на создание условий для реализации потенциала сотрудников российских музеев, развитие их проектной активности, изучение и открытие широкой публике неизвестных и малоизвестных коллекций. Ежегодно фонд выплачивает более 400 грантов и 2000 стипендий.

«Я мечтаю о тех временах, когда благотворительность в нашей стране станет массовой и многоликой. Должны быть и бизнесмены-меценаты, и корпорации, движимые соображениями социальной ответственности, и волонтеры, способные жертвовать своим временем и силами. Я верю в то, что готовность помогать другим — неотъемлемая черта нормального человека», — считает Владимир Потанин.

Творить благое – в сердце православного христианина

Воистину, величайшим благом в последние десятилетия становления российского общества является православная благотворительность, истоки которой заложены глубоко в истории христианства и государства российского. Пережив и преодолев тяжкие периоды, связанные со стремлением государства к коммунистическому переустройству, вернувшись в народ и сохранив святые традиции, православная церковь возродила, а в последние десятилетия значительно расширила и укрепила благотворительную деятельность. Сегодня в России насчитывается более 4500 церковных социальных учреждений, проектов и инициатив в Русской Православной Церкви. Из них свыше 300 сестричеств милосердия, более двухсот пятидесяти центров гуманитарной помощи, около тысячи церковных центров помощи нарко и алко-зависимым, сотни православных приютов для бездомных, более полутысячи проектов помощи инвалидам. Рассказать о всех, даже столь значимых крупных Фондах не позволит ограниченность журнальных строк, а потому дадим себе возможность поведать исключительно о нескольких из них, нисколько не умаляя социальной значимости тех, о ком сегодня придется умолчать.

Дарить тепло, добро и любовь свою

По благословению афонских старцев в 2000 году был создан Благотворительный Фонд Святителя Николая Чудотворца. За прошедшие годы реализовал около тысячи благотворительных проектов в 50 регионах России и несколько десятков проектов за рубежом. Трудно представить себе широту объема и глубину направлений работы Фонда. Свыше трехсот тысяч человек за эти годы прошли под знаменами Святителя Николая. Фонд участвовал в строительстве и восстановлении свыше 160 монастырей и храмов, воздвижении 30 памятников святым покровителям России и видным общественным деятелям, бесплатно распространил свыше миллиона единиц печатной продукции, организовал десятки паломнических поездок по России и за рубеж, множество благотворительных концертов с участием известных на всю страну исполнителей.

Помощь детям, особенно детям-сиротам, всегда была одним из приоритетных направлений работы Фонда: помощь детским садам, общеобразовательным и шахматным школам (было открыто 50 шахматных школ), центрам детского творчества, православным семинариям и миссионерским центрам. Фонд Святителя Николая Чудотворца оказывает благотворительную помощь военным летчикам, морякам, пограничникам и десантникам.

Объединять и возрождать – христианская миссия

Пожалуй наиболее значимый в ряду традиционных религиозных ценностей Фонд Андрея Первозванного был основан в 1992 году и сегодня представляет собой одну из крупнейших и самых опытных общественных организаций в России. Фонд является инициатором и организатором масштабных программ и инициатив, которые стали яркими событиями в новейшей истории нашей страны. В его мероприятиях приняли участие миллионы человек. Фонд Андрея Первозванного призван нести миссию возрождения Православия посредством содействия действующему священству. Своим долгом Фонд обозначил развитие проектов, содействующих рациональному использованию пожертвований благотворителя и направлении их на первостепенные гуманитарные нужды.

Богоугодные направления Фонда включают проекты реставрации и реконструкции знаковых святынь, исторических зданий, возведение новых храмов, нравственно-культурное воспитание и образование поколений, поддержку молодёжи, проведение выездных мероприятий, паломничеств, путешествий по знаковым историческим местам. Силами Фонда восстановлено и реставрировано более 40 памятников и мемориалов в России и странах Европы, среди которых - колонна-памятник Дмитрию Донскому на Куликовом поле, памятник Русским морякам в Мессине (Италия), памятник чинам Русской Армии в Галлиполи и многие другие.

В числе самых важных проектов Фонда полная комплексная реставрация архитектурного ансамбля Марфо-Мариинской обители в центре Москвы, принесение в Россию Пояса Пресвятой Богородицы со Святой горы Афон в 2011 году, принесение Благодатного Огня из Иерусалима, восстановление надвратных икон на Спасской и Никольской башнях Московского Кремля.

К гражданскому единству через духовные ценности

Свято чтут и всемерно развивают ценные традиции православных благодеяний не только крупные, с богатой историей фонды. Все чаще мы видим, как создаются и преумножают опыт многолетних фондов новые сообщества. Один из таких, наиболее ярких примеров – Благотворительный Фонд памяти Преподобной Евфросинии Московской, осенью прошлого года отметивший свой первый 5-летний юбилей. Но, несмотря на юный возраст его деятельность в осуществлении благотворительности, направленной на возрождение, сбережение и пробуждение моральных ценностей, духовных основ единения православных народов, христианских идей любви, терпимости и добрососедства между людьми всех наций, заслуживает пристального внимания. Заслугой Фонда в работе по укреплению гражданского единства, духовных и культурных связей между Россией и Православными общинами за границей. Со дня основания Фонд регулярно проводит благотворительные мероприятия с выступлением православного хора Фонда, театральные представления, масштабные художественные выставки.

Стратегия развития Фонда в проведении духовно-просветительских фестивалей, научных конференций, семинаров и симпозиумов в Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Кыргызстане и Таджикистане. Знаменательным событием православия стала прошедшая под эгидой Фонда пасхальная неделя в Ташкенте, проявившая искренность братских отношений между народами и потребность в продолжении развития общих духовно-культурных ценностей.

Духовно-просветительская деятельность Фонда нашла свое яркое отражение в таких мероприятиях, как презентация фильма «Священномученик Иоанн Рижский. На страстном пути» в конференц-зале Храма Христа Спасителя, проведение летнего фестиваля «Пензенский Благовест» в городе Пенза, создание художественных экспозиций и передача зарубежным учреждениям культуры и искусств собраний книг русской классической литературы.

Президент Благотворительного фонда памяти преподобной Евфросинии Московской Леонид Гущин вспоминает дни зарождения: «Наш Фонд был создан спонтанно. Команда единомышленников в тот момент была невелика: бизнесмены, врачи, военные, юристы, чиновники, учителя. В 2016 году мы помогали возводить Храм преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, в честь которой исходит название фонда, и у нас появилось необъяснимое желание действовать, помогать решать проблемы тех, кто по разным причинам не в состоянии сделать это самостоятельно».

Менять мир к лучшему – делать себя счастливее

Стремление помочь другим – естественное состояние человека. Он чувствует себя лучше, чище, величественнее, когда оказывает помощь нуждающемуся. Это повышает самооценку и социальный рейтинг гражданина в обществе. Благотворительность, щедрость, готовность к помощи – высшие социально значимые ценности в жизни каждого из нас. Благие дела делают нас лучше, богаче духовно. Они рождают в сердце и душе высочайшие приятные ощущения, позволяя осознавать важность и значимость происходящего, верить в искреннюю поддержку, доброту, милосердие и чистую любовь.

Константин РЯБОВ

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