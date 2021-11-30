Министерство экономического развития РФ приняло предложения РСПП по совершенствованию рынка интеллектуальной собственности

На актуализации плана дорожной карты ТДК (трансформация делового климата) «Интеллектуальная собственность» в соответствии с пожеланиями бизнес-сообщества настоял первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Министерство экономического развития скорректирует дорожную карту ТДК «Интеллектуальная собственность» в соответствии с предложениями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Часть пунктов будет включена в дорожную карту уже в этом году, другие, после более глубокой проработки, — в первом квартале 2022 года.

Три предложения РСПП войдут в дорожную карту еще до конца 2021 года. Так, объекты авторских и смежных прав предлагается разрешить свободно использовать в системах машинного обучения в научных целях с запретом распространения полученных результатов без согласия правообладателей. Все виды сделок с интеллектуальными правами, согласно дорожной карте, должны быть освобождены от НДС. Также предлагается уточнить подсудность споров об интеллектуальных правах: если эти споры носят экономический характер, то их должны рассматривать арбитражные суды.

К другим предложениям РСПП, которые требуют подготовки более глубокого финансово-экономического обоснования, министерство планирует вернуться в первом квартале 2022 года. В частности, речь идет об изменении порядка исчисления затрат налогооблагаемой базы по НДС для компаний, приобретающих интеллектуальные права у российских правообладателей. Вернется Минэкономразвития и к вопросу уплаты взносов во внебюджетные фонды на все виды авторских вознаграждений. На этом предложении также давно настаивает Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов и поддерживает Роспатент.

Также принято решение поддержать и включить в дорожную карту по финансированию инвестиций, утвержденную Правительством РФ и Банком России, предложения по созданию экспериментального правового режима, который позволит апробировать и внедрить новые методики оценки залогоспособности объектов интеллектуальных прав и апробировать методику оценки дисконтированного денежного потока на целом ряде объектов, а также по отнесению ликвидной интеллектуальной собственности, по которой прогнозируется стабильный поток лицензионных платежей, к обеспечению II категории качества.

По словам председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрея Кричевского, в первом квартале 2022 года предполагается вернуться и к трем инициативам РСПП, которые пока не вошли в проект дорожной карты. «Прежде всего, речь идет о необходимых изменениях в работе Роспатента. Предпринимательское сообщество давно говорит о необходимости расширения возможностей судебной защиты, то есть о том, что у бизнеса должна быть возможность обращаться сразу в суд, минуя административный орган — Палату по патентным спорам. Общеизвестность товарных знаков, по мнению предпринимателей, также должна признаваться в судебном, а не административном порядке. Наконец, давно назрела необходимость в процедуре предрегистрационной публичной оппозиции на промышленные образцы — это необходимый шаг для развития российской индустрии дизайна», — отметил председатель Комитета.

В РСПП уверены, что реализация этих инициатив поможет решить три основные задачи. Во-первых, она позволит бизнесу использовать все многообразие стратегий работы с интеллектуальной собственностью — от залога до внесения в уставной капитал. Во-вторых, рыночные и регуляторные инструменты будут действовать единообразно для разных видов интеллектуальных прав, что повысит общую эффективность системы. В-третьих, реализация инициатив приведет к снижению издержек и росту числа охраняемых объектов в перспективных отраслях экономики, таких как технологические или креативные индустрии.

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