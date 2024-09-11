«Мир русского театра»: фестиваль, не знающий границ

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». США | Бетесда, Мэриленд

Завершился международный фестиваль русскоязычных театров зарубежья «Мир русского театра». За пять дней форума, организованного журналом «Театрал» и Некоммерческим фондом «Мир театрала» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, десять театров из семи стран мира показали в онлайн-формате свои лучшие спектакли. Аудиторией этого безграничного форума стало более шестисот пятидесяти тысяч зрителей.

Со 2 по 6 сентября на ресурсах журнала «Театрал» зрители могли бесплатно смотреть спектакли русских театров из США, Швейцарии, Швеции, Франции, Италии, Испании и Казахстана. Эти театральные коллективы представили репертуар, рассчитанный на любые возрастные аудитории: от мюзикла для всей семьи «Мама» (4+) до пластической драмы по гоголевской «Шинели» (18+). Участники форума показали моноспектакли, драматические постановки по русской классике и современной прозе, фильм-спектакль и даже комедию в стиле ретро.

Эти постановки вызвали огромный интерес у зрительской аудитории. За пять дней форума спектакли фестиваля, открытые для бесплатного просмотра в онлайн-формате, посмотрели более 650 тысяч зрителей из России, США, Франции, Израиля, Германии, Турции, Великобритании, Казахстана, Австралии и других стран мира.

Участники форума не только демонстрировали свои постановки, но и активно обсуждали их с членами экспертного совета фестиваля – режиссёром, писателем, теле-радиоведущим Андреем Максимовым, профессором Школы-студии МХАТ Ольгой Егошиной, редактором отдела культуры газеты «Московский комсомолец» Мариной Райкиной и продюсером, заместителем Председателя СТД РФ Дмитрием Мозговым. Для участников фестиваля в онлайн-формате были организованы мастер-классы по сценической речи и актёрскому мастерству, по пластике и приёмам создания объёмного сценического образа, была проведена встреча с профессором Дмитрием Трубочкиным, который прочёл и показал лекцию о традициях русской театральной школы.

«Мы благодарим организаторов форума за предоставленную нам всем возможность встретиться в такой прекрасной и душевной атмосфере, за шанс показать многотысячной аудитории не просто наши постановки, а наших талантливых детей и взрослых, живущих в разных странах, говорящих на разных языках, но любящих русский театр и играющих на русском языке, — говорила на заключительной встрече Ольга Предит, основатель и художественный руководитель музыкального театра «Зеркало» из США. — Мы создаем у себя в театре территорию добра и очень рады, что теперь, благодаря фестивалю «Мир русского театра», сумели эту территорию так значительно расширить».

«Нашему фестивалю уже семь лет, и все эти годы мы жили и творили именно с такой идеей, — поддержал Ольгу Предит президент фестиваля, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. — Девиз нашего форума всегда оставался неизменным: «Мир русского театра — мир добра!» И мы очень рады, что нынешний фестиваль особенно наглядно подтвердил — тепло, открытость, доброта русского театра действительно не знает границ, и сегодня это ценимо и востребовано как никогда».

Спектакли-участники фестиваля «Мир русского театра»

«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ». Италия | Флоренция

«МАМА». Швеция | Стокгольм

«МАРТ И СЛИВА». Казахстан | Петропавловск

«ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА». Франция | Париж

«ШИНЕЛЬ». Испания | Валенсия