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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Мир русского театра»: фестиваль, не знающий границ

editor
By editor
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«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». США | Бетесда, Мэриленд

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН». США | Бетесда, Мэриленд

Завершился международный фестиваль русскоязычных театров зарубежья «Мир русского театра». За пять дней форума, организованного журналом «Театрал» и Некоммерческим фондом «Мир театрала» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, десять театров из семи стран мира показали в онлайн-формате свои лучшие спектакли. Аудиторией этого безграничного форума стало более шестисот пятидесяти тысяч зрителей.

Со 2 по 6 сентября на ресурсах журнала «Театрал» зрители могли бесплатно смотреть спектакли русских театров из США, Швейцарии, Швеции, Франции, Италии, Испании и Казахстана. Эти театральные коллективы представили репертуар, рассчитанный на любые возрастные аудитории: от мюзикла для всей семьи «Мама» (4+) до пластической драмы по гоголевской «Шинели» (18+). Участники форума показали моноспектакли, драматические постановки по русской классике и современной прозе, фильм-спектакль и даже комедию в стиле ретро.

Эти постановки вызвали огромный интерес у зрительской аудитории. За пять дней форума спектакли фестиваля, открытые для бесплатного просмотра в онлайн-формате, посмотрели более 650 тысяч зрителей из России, США, Франции, Израиля, Германии, Турции, Великобритании, Казахстана, Австралии и других стран мира.

Участники форума не только демонстрировали свои постановки, но и активно обсуждали их с членами экспертного совета фестиваля – режиссёром, писателем, теле-радиоведущим Андреем Максимовым, профессором Школы-студии МХАТ Ольгой Егошиной, редактором отдела культуры газеты «Московский комсомолец» Мариной Райкиной и продюсером, заместителем Председателя СТД РФ Дмитрием Мозговым. Для участников фестиваля в онлайн-формате были организованы мастер-классы по сценической речи и актёрскому мастерству, по пластике и приёмам создания объёмного сценического образа, была проведена встреча с профессором Дмитрием Трубочкиным, который прочёл и показал лекцию о традициях русской театральной школы.

«Мы благодарим организаторов форума за предоставленную нам всем возможность встретиться в такой прекрасной и душевной атмосфере, за шанс показать многотысячной аудитории не просто наши постановки, а наших талантливых детей и взрослых, живущих в разных странах, говорящих на разных языках, но любящих русский театр и играющих на русском языке, — говорила на заключительной встрече Ольга Предит, основатель и художественный руководитель музыкального театра «Зеркало» из США. — Мы создаем у себя в театре территорию добра и очень рады, что теперь, благодаря фестивалю «Мир русского театра», сумели эту территорию так значительно расширить».

«Нашему фестивалю уже семь лет, и все эти годы мы жили и творили именно с такой идеей, — поддержал Ольгу Предит президент фестиваля, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков. — Девиз нашего форума всегда оставался неизменным: «Мир русского театра — мир добра!» И мы очень рады, что нынешний фестиваль особенно наглядно подтвердил — тепло, открытость, доброта русского театра действительно не знает границ, и сегодня это ценимо и востребовано как никогда».

Спектакли-участники фестиваля «Мир русского театра»

«ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ». Италия | Флоренция

  • «ЗВЁЗДНЫЙ ДОЖДЬ». Италия | Флоренция

«МАМА». Швеция | Стокгольм

  • «МАМА». Швеция | Стокгольм

«МАРТ И СЛИВА». Казахстан | Петропавловск

  • «МАРТ И СЛИВА». Казахстан | Петропавловск

«ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА». Франция | Париж

  • «ТРИНАДЦАТАЯ ЗВЕЗДА». Франция | Париж

«ШИНЕЛЬ». Испания | Валенсия

  • «ШИНЕЛЬ». Испания | Валенсия

«НЕСОЖЖЁННЫЕ ПИСЬМА». США | Спец. показ

  • «НЕСОЖЖЁННЫЕ ПИСЬМА». США | Спец. показ
  • «СОБАКА НА СЕНЕ». США | Спец. Показ.
  • «ПУТНИК». Швейцария | Цюрих
  • «СИЛЬНЫЕ ЧУВСТВА». США | Бостон, Массачусетс
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