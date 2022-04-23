«Мистер Нокаут» и другие эксклюзивные премьеры мая от «Настрой кино!»

«Настрой кино!» представляет эксклюзивные киноновинки, которые будут показаны впервые на российском ТВ в мае на канале «Кинопремьера».

4 мая — «Герда». Картина снята при поддержке компании «Ред Медиа». Награда за «Лучшую женскую роль» на кинофестивале в Локарно. Драма о провинциальной девушке в поисках лучшей жизни. В главных ролях: Юра Борисов («Бык», «Серебряные коньки», «Калашников») и Анастасия Красовская (сериал «Трудные подростки»).

11 мая — «Мой любимый враг». Романтическая комедия с Люси Хейл (сериал «Милые обманщицы») по одноименному книжному бестселлеру. Главные герои конкурируют за повышение на работе и пытаются соблазнить друг друга ради выгоды. Но что-то идет не по плану…

18 мая — «Оленьи рога». Атмосферный хоррор, спродюсированный оскароносным мастером ужасов Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна», «Форма воды», «Багровый пик). История о странной дружбе тихого мальчика и монстра из подвала.

25 мая — «Мистер Нокаут». Масштабная биографическая драма о выдающемся советском боксере Валерии Попенченко. В главных ролях: Виктор Хориняк («Кухня», трилогия «Последний богатырь»), Сергей Безруков («Бригада», «Есенин», «Мастер и Маргарита»). Режиссер — Артем Михалков.

Смотрите в мае каждую среду в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».

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