В прокат вышел анимационный фильм «Братцы кролики: Пасхальный переполох»

В Москве в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» прошла премьера немецкого семейного анимационного фильма «БРАТЦЫ КРОЛИКИ: ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». В прокат фильм вышел 21 апреля.

Кролик Макс жил беззаботной жизнью, пока однажды лапы не привели его в компанию талантливых и ловких зайцев. Они – стражи праздника Пасхи, и именно они отвечают за то, чтобы все пасхальные яйца были надежно спрятаны. Неожиданно для самого себя Макс оказался по уши в приключениях! Теперь он должен возглавить важнейшую миссию по спасению долгожданного праздника Пасхи!

Премьеру посетили российские звезды и блогеры с детьми: Катерина Шпица, Александра Ребенок, ST, Александр Носик, певица и актриса Настя Годунова, Владимир Маркони и многие другие.

Александр Носик

Александра Ребенок

Владимир Маркони

Катерина Шпица

Настя Годунова

ST

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