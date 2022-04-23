В Москве состоялась презентация уникального издания «Глаголица. Альманах. Избранное»

Организаторы Международной независимой литературной премии «Глаголица» издали сборник, в который вошли произведения обладателей Гран-при этой премии с 2014 по 2021 год. Это – проза и поэзия на русском и татарском языках, эссе, художественные переводы на русский с английского, немецкого, французского, татарского языков.

Вступительное слово к сборнику написал Сергей Махотин, российский поэт и прозаик, автор произведений для детей, почетный дипломант международного Совета по детской и юношеской книге, лауреат литературных премий имени М. Маршака и К. Чуковского.

Часть произведений, включенных в сборник, переведены на английский, немецкий, французский, итальянский и турецкий языки. Над переводами работали Валентина Чепига (Франция), Ольга Варшавер (Россия), Павел Френкель (Германия), Симона Николи (Италия), Хатидже Узгюль (Турция).

Первыми увидят новую книгу учащиеся Москвы. В школе №1186 и школе-интернате МГУ им. М.В. Ломоносова 22 апреля 2022г. пройдут презентации издания. Первые экземпляры тиража получат авторы сборника, обладатели Гран-при, московские школьники Дарья Панова, Викентий Копытков, Тимофей Павлов и Надежда Фильцова. Вручать новое издание будут член жюри премии «Глаголица», известный российский писатель Виктор Лунин и директор благотворительного фонда «Счастливые истории», руководитель оргкомитета премии Гульшат Валиева.

Международная независимая литературная премия «Глаголица» – конкурс для авторов от 10 до 17 лет. Начиная с 2014 года в нем приняли участие более шести тысяч юных писателей из 27 стран мира.

В жюри Премии входят известные писатели: Андрей Усачев, Наринэ Абгарян, Нина Дашевская, Сергей Махотин, Виктор Лунин, Ольга Варшавер и другие. Работы на татарском языке оценивают Ркаил Зайдулла, Галимьян Гильманов, Рустем Галиуллин, Рифат Салах. Члены жюри проводят мастер-классы для финалистов.

Призовой фонд Премии – 140 путевок на литературную смену в Казани, 140 альманахов с конкурсными работами участников короткого списка, 36 электронных планшетов и наборов книг 9 статуэток «Хрустальная сова».

С 2020-го года Премия принимает конкурсные произведения русскоязычных детей, проживающих за рубежом в номинации «Билингвы». В новом IX-м сезоне границы этой номинации расширены – в ней могут принять участие юные писатели, изучающие русский язык как иностранный. Название номинации изменено на «Мультилингвы». В IX сезоне введена еще одна номинация – «НеФормат» для произведений, которые не попадают ни в одну из существующих категорий, в том числе и для графического романа.

Создатель и организатор Премии «Глаголица» – Благотворительный фонд «Счастливые истории».

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