ИКОМ и Фонд Потанина открывают регистрацию на курс для музейных специалистов «Школа цифрового развития музеев»

В декаб­ре 2020 года Фонд Пота­ни­на и Совет по циф­ро­во­му раз­ви­тию музеев при ИКОМ Рос­сии в парт­нер­стве с ком­па­ни­ей Panasonic Рос­сия и обра­зо­ва­тель­ной плат­фор­мой Core раз­ра­бо­тал и запу­стил цикл онлайн-кур­сов для музей­ных спе­ци­а­ли­стов «Инстру­мен­ты и тех­но­ло­гии» в рам­ках про­ек­та ИКОМ Рос­сии «Шко­ла циф­ро­во­го раз­ви­тия музеев».

Цикл кур­сов вклю­ча­ет в себя сле­ду­ю­щие темы: про­ве­де­ние онлайн-меро­при­я­тий, осно­вы видео­съем­ки и видео­мон­та­жа для музеев, осно­вы циф­ро­вой доступ­но­сти, фото­съем­ка в музее, осно­вы циф­ро­вой обра­бот­ки изоб­ра­же­ний и хра­не­ния циф­ро­вых дан­ных, прак­ти­ка при­ме­не­ния элек­трон­ных таб­лиц, под­го­тов­ка про­фес­си­о­наль­ных пре­зен­та­ций, куль­ту­ра циф­ро­вых ком­му­ни­ка­ций, запись и мон­таж аудио­ги­дов, 3D-оциф­ров­ка кол­лек­ций и исполь­зо­ва­ние облач­ных сер­ви­сов для сов­мест­ной работы.

«Цикл онлайн-кур­сов по циф­ро­вым ком­пе­тен­ци­ям для сотруд­ни­ков музеев был заду­ман нами как допол­ни­тель­ная мера под­держ­ки гран­то­по­лу­ча­те­лей и выпуск­ни­ков Фон­да в пери­од кри­зи­са. Пере­вод дея­тель­но­сти в онлайн, новые меха­низ­мы вза­и­мо­дей­ствия с ауди­то­ри­ей – тре­бо­ва­ли допол­ни­тель­ных навы­ков от пред­ста­ви­те­лей музеев. В пер­вом онлайн-кур­се в янва­ре 2021 года при­ня­ли уча­стие 38 бла­го­по­лу­ча­те­лей Фон­да из 25 реги­о­нов стра­ны. Слу­ша­те­ли полу­чи­ли воз­мож­ность интер­ак­тив­но­го обще­ния и раз­бо­ра выпол­нен­ных зада­ний с кура­то­ром и пре­по­да­ва­те­ля­ми, а так­же полу­чи­ли имен­ной сер­ти­фи­кат о про­хож­де­нии. Обрат­ная связь пока­за­ла высо­кий запрос на полу­че­ние циф­ро­вых ком­пе­тен­ций. В свя­зи с этим было при­ня­то реше­ние о под­го­тов­ке каж­до­го кур­са так­же в режи­ме само­учи­те­ля, кото­рый будет досту­пен для всех жела­ю­щих», — рас­ска­зы­ва­ет дирек­тор про­грамм Фон­да Окса­на Фодина: .

Отзывы слушателей первого курса:

«Огром­ная бла­го­дар­ность орга­ни­за­то­рам и пре­по­да­ва­те­лям! Я не «тех­нарь», и мно­гое, что каса­ет­ся обо­ру­до­ва­ния, вос­при­ни­ма­лось тяже­ло. Но иметь пред­став­ле­ние как и что устро­е­но — это очень важ­но. Есть к чему стре­мить­ся! Еще хочу отме­тить лег­кость пода­чи мате­ри­а­ла — уро­ки не боль­шие по вре­ме­ни, не пере­гру­же­ны, поэто­му все слу­ша­лось-смот­ре­лось на одном дыха­нии! Спа­си­бо еще раз большое!»

«Очень емкий курс! Спа­си­бо за эту воз­мож­ность, появи­лось более глу­бо­кое пони­ма­ние того, как стро­ить каче­ствен­ные меро­при­я­тия в онлайне. Хочет­ся поде­лить­ся с коман­дой и при­ме­нить уже все эти зна­ния на прак­ти­ке! Очень жду дру­гих кур­сов школы».

В насто­я­щий момент откры­ва­ет­ся набор слу­ша­те­лей на вто­рой (авто­ма­ти­че­ский) поток онлайн-кур­са «Про­ве­де­ние онлайн-меро­при­я­тий» в рам­ках про­ек­та ИКОМ Рос­сии «Шко­ла циф­ро­во­го раз­ви­тия музеев». К про­хож­де­нию кур­са в авто­ма­ти­че­ском режи­ме при­гла­ша­ют­ся все спе­ци­а­ли­сты из неком­мер­че­ских орга­ни­за­ций, рабо­та­ю­щие в музей­ной отрас­ли, и сту­ден­ты про­филь­ных специальностей.

Курс будет досту­пен для про­хож­де­ния с 9 мар­та до 1 июля 2021 года, не более 30 дней после полу­че­ния при­гла­ше­ния на про­хож­де­ние кур­са. Прось­ба учи­ты­вать это при реги­стра­ции на курс.

Формат онлайн-курсов

Онлайн-кур­сы раз­ме­ще­ны на плат­фор­ме CORE, в их струк­ту­ру вклю­че­ны обу­ча­ю­щие видео­ма­те­ри­а­лы, тек­сты, упраж­не­ния на закреп­ле­ние и тесты. Авто­ма­ти­зи­ро­ван­ный фор­мат не преду­смат­ри­ва­ет интер­ак­тив­ную рабо­ту с кура­то­ром и пре­по­да­ва­те­ля­ми кур­са. По резуль­та­там ито­го­во­го онлайн-тести­ро­ва­ния участ­ни­ки полу­чат непер­со­ни­фи­ци­ро­ван­ные циф­ро­вые дипло­мы о про­хож­де­нии кур­са. Ори­ен­ти­ро­воч­ное сред­нее вре­мя, необ­хо­ди­мое для про­хож­де­ния кур­са, – 16 часов.

Как принять участие

Доступ к кур­су могут полу­чить спе­ци­а­ли­сты из неком­мер­че­ских орга­ни­за­ций, рабо­та­ю­щие в музей­ной отрас­ли, а так­же сту­ден­ты про­филь­ных спе­ци­аль­но­стей. Для уча­стия в кур­се необ­хо­ди­мо запол­нить реги­стра­ци­он­ную фор­му. После рас­смот­ре­ния заяв­ки вы полу­чи­те ссыл­ку на про­хож­де­ние кур­са в тече­ние 5–20 рабо­чих дней, в зави­си­мо­сти от коли­че­ства подан­ных заявок и актив­ных участ­ни­ков курса.

Про­хож­де­ние онлайн-кур­сов в авто­ма­ти­зи­ро­ван­ном фор­ма­те воз­мож­но в тече­ние 30 дней после отправ­ки пись­ма-при­гла­ше­ния для про­хож­де­ния курса.

О курсе

Слу­ша­те­ли кур­са позна­ко­мят­ся с раз­лич­ны­ми типа­ми онлайн-меро­при­я­тий и тех­но­ло­ги­я­ми их про­ве­де­ния, полу­чат реко­мен­да­ции по под­го­тов­ке рабо­че­го места для орга­ни­за­ции онлайн-меро­при­я­тий или уча­стия в них, в том чис­ле в части под­бо­ра и при­об­ре­те­ния необ­хо­ди­мо­го обо­ру­до­ва­ния и про­грамм­но­го обес­пе­че­ния. Узна­ют, как орга­ни­зо­вать меро­при­я­тия в раз­лич­ных фор­ма­тах, как про­ве­сти их пря­мую транс­ля­цию (стрим), а так­же учи­ты­вать доступ­ность для раз­ных ауди­то­рий. Кро­ме того, будут рас­смот­ре­ны вопро­сы моне­ти­за­ции онлайн-актив­но­стей, защи­ты дан­ных и инфор­ма­ци­он­ной безопасности.

Реко­мен­ду­ет­ся для слу­ша­те­лей с началь­ным и сред­ним уров­нем под­го­тов­ки по дан­ной теме.

Кура­тор курса:

Там­бов­цев Илья Сер­ге­е­вич, коор­ди­на­тор про­ек­та Hermitage Online, началь­ник сек­то­ра свя­зи Отде­ла экс­плу­а­та­ции Рестав­ра­ци­он­но-хра­ни­тель­ско­го цен­тра «Ста­рая Дерев­ня» Госу­дар­ствен­но­го Эрмитажа.

Пре­по­да­ва­те­ли курса:

Михай­ло­ва Анна Вади­мов­на, PhD, дирек­тор АНО «Идеи для музеев», член ИКОМ, член АДИТ;

Сар­ви­ро Юлия Алек­сан­дров­на, стар­ший мене­джер про­ек­тов G3ict – The Global Initiative on Inclusive ICTs;

Опре­де­ле­нов Вла­ди­мир Вик­то­ро­вич, заме­сти­тель дирек­то­ра ГМИИ им. А.С.Пушкина по циф­ро­во­му раз­ви­тию, заве­ду­ю­щий кафед­рой ИТ в сфе­ре куль­ту­ры НИУ ВШЭ;

Хали­ко­ва Дина­ра Рами­сов­на, спе­ци­а­лист по соци­о­куль­тур­ным про­ек­там, член пре­зи­ди­у­ма ИКОМ России.

По вопро­сам, свя­зан­ным с уча­сти­ем в онлайн-кур­сах писать на E‑mail: digital@icom-russia.com .

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