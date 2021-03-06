ИКОМ и Фонд Потанина открывают регистрацию на курс для музейных специалистов «Школа цифрового развития музеев»

В декабре 2020 года Фонд Потанина и Совет по цифровому развитию музеев при ИКОМ России в партнерстве с компанией Panasonic Россия и образовательной платформой Core разработал и запустил цикл онлайн-курсов для музейных специалистов «Инструменты и технологии» в рамках проекта ИКОМ России «Школа цифрового развития музеев».
Цикл курсов включает в себя следующие темы: проведение онлайн-мероприятий, основы видеосъемки и видеомонтажа для музеев, основы цифровой доступности, фотосъемка в музее, основы цифровой обработки изображений и хранения цифровых данных, практика применения электронных таблиц, подготовка профессиональных презентаций, культура цифровых коммуникаций, запись и монтаж аудиогидов, 3D-оцифровка коллекций и использование облачных сервисов для совместной работы.
«Цикл онлайн-курсов по цифровым компетенциям для сотрудников музеев был задуман нами как дополнительная мера поддержки грантополучателей и выпускников Фонда в период кризиса. Перевод деятельности в онлайн, новые механизмы взаимодействия с аудиторией – требовали дополнительных навыков от представителей музеев. В первом онлайн-курсе в январе 2021 года приняли участие 38 благополучателей Фонда из 25 регионов страны. Слушатели получили возможность интерактивного общения и разбора выполненных заданий с куратором и преподавателями, а также получили именной сертификат о прохождении. Обратная связь показала высокий запрос на получение цифровых компетенций. В связи с этим было принято решение о подготовке каждого курса также в режиме самоучителя, который будет доступен для всех желающих», — рассказывает директор программ Фонда Оксана Фодина: .
Отзывы слушателей первого курса:
«Огромная благодарность организаторам и преподавателям! Я не «технарь», и многое, что касается оборудования, воспринималось тяжело. Но иметь представление как и что устроено — это очень важно. Есть к чему стремиться! Еще хочу отметить легкость подачи материала — уроки не большие по времени, не перегружены, поэтому все слушалось-смотрелось на одном дыхании! Спасибо еще раз большое!»
«Очень емкий курс! Спасибо за эту возможность, появилось более глубокое понимание того, как строить качественные мероприятия в онлайне. Хочется поделиться с командой и применить уже все эти знания на практике! Очень жду других курсов школы».
В настоящий момент открывается набор слушателей на второй (автоматический) поток онлайн-курса «Проведение онлайн-мероприятий» в рамках проекта ИКОМ России «Школа цифрового развития музеев». К прохождению курса в автоматическом режиме приглашаются все специалисты из некоммерческих организаций, работающие в музейной отрасли, и студенты профильных специальностей.
Курс будет доступен для прохождения с 9 марта до 1 июля 2021 года, не более 30 дней после получения приглашения на прохождение курса. Просьба учитывать это при регистрации на курс.
Формат онлайн-курсов
Онлайн-курсы размещены на платформе CORE, в их структуру включены обучающие видеоматериалы, тексты, упражнения на закрепление и тесты. Автоматизированный формат не предусматривает интерактивную работу с куратором и преподавателями курса. По результатам итогового онлайн-тестирования участники получат неперсонифицированные цифровые дипломы о прохождении курса. Ориентировочное среднее время, необходимое для прохождения курса, – 16 часов.
Как принять участие
Доступ к курсу могут получить специалисты из некоммерческих организаций, работающие в музейной отрасли, а также студенты профильных специальностей. Для участия в курсе необходимо заполнить регистрационную форму. После рассмотрения заявки вы получите ссылку на прохождение курса в течение 5–20 рабочих дней, в зависимости от количества поданных заявок и активных участников курса.
Прохождение онлайн-курсов в автоматизированном формате возможно в течение 30 дней после отправки письма-приглашения для прохождения курса.
О курсе
Слушатели курса познакомятся с различными типами онлайн-мероприятий и технологиями их проведения, получат рекомендации по подготовке рабочего места для организации онлайн-мероприятий или участия в них, в том числе в части подбора и приобретения необходимого оборудования и программного обеспечения. Узнают, как организовать мероприятия в различных форматах, как провести их прямую трансляцию (стрим), а также учитывать доступность для разных аудиторий. Кроме того, будут рассмотрены вопросы монетизации онлайн-активностей, защиты данных и информационной безопасности.
Рекомендуется для слушателей с начальным и средним уровнем подготовки по данной теме.
Куратор курса:
Тамбовцев Илья Сергеевич, координатор проекта Hermitage Online, начальник сектора связи Отдела эксплуатации Реставрационно-хранительского центра «Старая Деревня» Государственного Эрмитажа.
Преподаватели курса:
- Михайлова Анна Вадимовна, PhD, директор АНО «Идеи для музеев», член ИКОМ, член АДИТ;
- Сарвиро Юлия Александровна, старший менеджер проектов G3ict – The Global Initiative on Inclusive ICTs;
- Определенов Владимир Викторович, заместитель директора ГМИИ им. А.С.Пушкина по цифровому развитию, заведующий кафедрой ИТ в сфере культуры НИУ ВШЭ;
- Халикова Динара Рамисовна, специалист по социокультурным проектам, член президиума ИКОМ России.
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