«Митрич»: комедийный сериал о космическом эксперименте

Митрич – Роман Постовалов - сериал, комедия
Фото © пресс-служба СТС

По сюжету психолог Анастасия (Любовь Толкалина) и начальник космодрома Виктор (Павел Майков) проводят эксперимент: сможет ли команда справиться с двухлетним полётом до Марса? Опытный космонавт Ковалёв (Павел Кузьмин), его бывшая жена и медик Наталья (Татьяна Ратникова), биолог Оксана (Анастасия Акатова), бортинженер Платон (Евгений Михеев) и китайский космонавт Вэй (Ван Сяожань) даже не догадываются, что два года проведут не в космосе, а в павильоне. Всё идёт по плану, пока на космодроме случайно не оказывается Митрич…

«Митрич всегда попадает в какие-то нелепые истории, поэтому в каждой серии не без приключений, — признаётся Роман Постовалов. — Мой герой стремится убедить экипаж, что он настоящий космонавт, при этом ничего не зная о космосе. Самому интересно посмотреть, как он будет выпутываться из всего этого. У меня, кстати, есть такие друзья, которые не могут без косяков. Вот и Митрич вроде всё делает для близких, но получается как всегда».

На съёмках актёр и его коллеги примерили космическую форму серого цвета, кроссовки в стиле трилогии «Назад в будущее» и белые скафандры, изготовленные в духе костюмов SpaceX. «Хотелось сделать лёгкие, современные и технологичные костюмы, поэтому в качестве референса взяли скафандры SpaceX. У нас получились похожие шлемы, каждый весом четыре килограмма», — рассказывает художник по костюму Анна Перегудова.

Главное место действий — космодром — построили в павильоне, а экстерьером стал центр «Сколково». Декорации космического корабля занимают 400 квадратных метров и имеют 11 подлокаций, включая каюты, лабораторию Вэя, спортзал, комнату отдыха и капитанский мостик, где размещены мониторы, пульт и кресла для управления кораблём.

