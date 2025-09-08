VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир кино«Комедия на скорости 900 км/ч»: турбулентный сериал «Рейс-314» с Максимом Лагашкиным

«Комедия на скорости 900 км/ч»: турбулентный сериал «Рейс-314» с Максимом Лагашкиным

editor
By editor
88
рейс 314 - комедия - максим лагашкин
Фото © пресс-служба ТНТ

Что делать, если самолет летит, а пилотировать некому? Ответ на этот вопрос узнают зрители нового комедийного сериала «Рейс-314». Грандиозное путешествие на высоте 10 тысяч метров превратится в хаос, полный абсурда, неожиданных разворотов и отчаянных попыток героев не только приземлиться, но и выжить.

Коррумпированный чиновник Иван Никогда (Максим Лагашкин) скрывается от закона и под чужим именем оказывается в кабине пилота рейса Москва — Владивосток. Всё идёт гладко, пока настоящий командир воздушного судна внезапно не умирает, оставляя десятки пассажиров на борту… с человеком, который понятия не имеет, как управлять самолетом. Дальше — больше: среди пассажиров оказываются бывшие подельники Никогды, которых он обманул, стюардессы срочно ищут пилота (и находят актёра, который учился летать только в кино), а в багажном отделении неожиданно просыпаются пчёлы. А ведь ещё не вечер.

Авторами сценария стали Степан Абрамов, Максим Борисов и Ксения Дементьева, режиссёр — Степан Абрамов, а за операторскую работу отвечает Макото Сэмбон. Композитор проекта — Андрей Климинов. Производством занимается студия Chegeri Company по заказу телеканала ТНТ. Генеральные продюсеры от ТНТ — Тина Канделаки, Аркадий Водахова, Марина Разумова, Борис Ханчалян и Сергей Косинский. Среди продюсеров проекта — Ибрагим Магомедов, Бинке Анисимов и Евгений Мишиев.

В главных ролях: Максим Лагашкин, Анна Невская, Артём Сучков, Настя Попова, Андрей Лебедев, Агриппина Стеклова, Андрей Пынзару, Борис Каморзин, Сергей Фёдоров, Лариса Баранова и многие другие.

Ибрагим Магомедов, продюсер проекта: «“Рейс-314”— это уникальный для российского телевидения жанровый эксперимент. Мы взяли экстремальную ситуацию, которая в любом другом сериале стала бы основой для триллера, но сделали из неё комедию. Здесь всё построено на динамике, неожиданностях и ярких персонажах, которые пытаются выкрутиться из абсурдных обстоятельств. Думаю, зрители оценят этот коктейль из экшена, смеха и настоящего безумия».

Максим Лагашкин, исполнитель роли Ивана Никогды: «Этот сериал — чистый адреналин! Здесь есть всё: юмор, безумие, погони, полёты, даже пчёлы. Главный герой, мой Иван Никогда, умеет только выкручиваться из любых ситуаций, но когда он оказывается в кабине пилота, ему придётся спасать не только себя, но и всех остальных. Сможет ли он? Вопрос…»

Анна Невская, исполнившая роль Натальи, жены главного героя: «Я бы назвала «Рейс-314» комедией на скорости 900 км/ч. Это драйв, невероятные повороты сюжета и постоянное напряжение, но всё это — с отличным чувством юмора. Этот проект — про то, как жизнь может в одночасье закрутиться так, что даже автопилот не справится».

Предыдущая статья
Завершились съёмки детского семейного фильма «Умка» с Мариной Кравец и Павлом Прилучным
Следующая статья
«Митрич»: комедийный сериал о космическом эксперименте

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru