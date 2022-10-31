«Много голов, много смеха, мало травм»: звезды шоу-бизнеса и олимпийские чемпионы сойдутся в поединке на футбольном поле

Пресс-конференция, посвященная футбольно-музыкальному фестивалю «Арт-футбол», состоялась в информационном центре Правительства Москвы 26 октября 2022 года. В 2022 году турнир будет приурочен к 70-летию Олимпиады в Хельсинки и пройдет с 3 по 4 ноября.

О предстоящем событии рассказали организатор фестиваля «Арт-футбол», президент футбольного клуба «Старко», лидер группы «Зодчие» Юрий Давыдов, олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов и олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов.

В 2022 году «Арт-футбол» пройдет в манеже «Спартак» в сокращенном формате. В Сокольниках сразятся известные артисты, музыканты, политики и журналисты.

3 ноября 9 артистических команд из 12 будут представлять Москву, и еще 3 — Санкт-Петербург, Саранск и Екатеринбург. Как обещают организаторы, будет «много голов, много смеха, мало травм».

В День народного единства 4 ноября в рамках «Арт-футбола» состоится традиционный гала-матч «Герои Олимпа», в ходе которого легендарная сборная «Старко» встретится с командой российских и советских олимпийских чемпионов разных лет в разных видах спорта.

— Стать участниками команды могут только олимпийские чемпионы по любому виду спорта. Ни участники, ни призёры не приглашаются, — рассказал организатор турнира Юрий Давыдов. — Будет очень крутой состав.

Среди тех, кто дал согласие на участие в матче:

легкоатлет Юрий Борзаковский,

футболист Алексей Прудников,

конькобежец Николай Гуляев,

фехтовальщик Павел Колобков,

бобслеист Алексей Воевода,

футболист Александр Бородюк,

гимнаст Алексей Немов,

прыгун в воду Дмитрий Саутин,

пятиборец Дмитрий Сватковский,

прыгун в высоту Андрей Сильнов,

ватерполист Михаил Иванов

и многие другие.

За «Старко» сыграют Илья Авербух, Дмитрий Маликов, Дмитрий Харатьян, Влад Топалов, Сергей Минаев, Ромарио, Юрий Давыдов, Павел Иванов, Сергей Крылов, Иван Викулов, Михаил Гребенщиков и Валерий Ярушин, которых усилят известные политики, журналисты и бизнесмены.

— Для меня большая честь стать участником этого турнира, — отметил Алексей Немов. — Как говорил Нельсон Мандела, спорт – это та сила, которая может изменить мир к лучшему. Занимаясь спортом, мы объединяем людей. Это достойный повод прийти, встретиться, поиграть в футбол.

Как заметил олимпийский чемпион, в 2022 году исполняется 70 лет Олимпийским играм в Хельсинки.

— Они были знаменательны тем, что в 1952 году Советский Союз впервые после окончания Великой Отечественной войны принял участие в Олимпиаде, — сказал Немов. — Среди спортсменов нашей делегации были такие легенды гимнастики как Мария Гороховская, фронтовики Валентин Муратов, Грант Шагинян. Ветеран войны Виктор Чукарин прошел во время войны концлагерь, но тоже смог восстановиться и стать чемпионом Олимпийских игр. Эти спортсмены создали для нас, потомков, большой задел. Они пахали несмотря ни на что, и мы должны!

По признанию Алексея Немова, в детстве и юности ему запрещалось играть в футбол, поскольку тренеры по гимнастике берегли подающего надежды спортсмена от травм. Но все же, бывало, и он гонял мяч с друзьями. Иногда снаряд делали из подручных материалов и играли прямо в гимнастическом зале. Свою позицию на поле в турнире «Арт-футбол» Алексей Немов пока не готов назвать. «Все зависит от того, как решит тренер, какую задачу передо мной поставит», — смиренно признается олимпийский чемпион по гимнастике.

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов тоже пришел в футбол окольными путями. Так же, как и Алексей Немов, в юности он берег ноги, а теперь, когда все медали уже собраны, смог отдаться футболу в полной мере. Единственный его недостаток как игрока, по собственному признанию, – привычка брать сильный разгон, благодаря которому есть шансы оказаться в офсайде,или даже за пределами поля. «И, конечно, главное — успеть попасть по мячу, — шутит Андрей Сильнов, — Я как раз сейчас усиленно тренируюсь».

В планах организаторов турнира — не только дружеские футбольные матчи, но и серьезная просветительская работа.

— Вместе с Департаментом спорта г. Москвы мы уже разработали и вскоре внедрим программу с условным названием «Спортивная ориентация», — поделился планами и инициативами Юрий Давыдов. — Будем проводить мастер-классы, встречи с чемпионами в учебных заведениях столицы, и тем самым убеждать детей записываться в спортивные секции, помогать им сделать правильный выбор. Здесь мы также рассчитываем на помощь наших олимпийских чемпионов.

Начало игр 3-4 ноября в 11.00. Начало гала-матча 4 ноября в 15.00.

Вход на все матчи свободный.

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