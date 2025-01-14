Многосерийный детектив «Кулагины 2»

Команда экспертов и следователей под руководством знаменитого адвоката Леонида Кулагина (Леонид Кулагин) продолжает распутывать самые сложные преступления, которые оказались не по зубам другим специалистам. Жизнь начальника экспертной группы и дочери Кулагина Алисы (Алёна Спивак) налаживается: она делает успехи на службе, и кажется, что с отцом они стали ближе. Но беда приходит откуда не ждали – Алиса без оглядки влюбляется! Она даже готова пожертвовать карьерой ради человека, которого ее коллега, следователь Авдеев (Дмитрий Блохин), подозревает в соучастии преступления. На чьей стороне окажется правда – следователя с его интуицией или влюбленной женщины, которая верит своему сердцу?

«Сериал «Кулагины» пользуется большой популярностью у зрителей. Бывает, что мы получаем письма, где люди, уверовав в нас, просят разобраться в каком-то деле. Но мы – актеры, нам пишут сценарий, мы идем по нему, сами не расследуем сложные дела. Однажды меня остановил служитель церкви и поблагодарил за сериал. Для меня это было очень удивительно. За что? Я и задал ему этот вопрос. Он ответил вроде как банально, но мудро и просто: «Вы даете людям надежду». И эта достаточно высокая оценка говорит о том, что действительно есть люди, которым мы даем надежду, что доведем дело до конца и обязательно найдем справедливость.

Что касается непосредственно моего героя в новом сезоне, то он не будет почивать на лаврах. В одной из серий есть интересный эпизод: я вдруг срываюсь со своего места и сажусь в машину оперативников. На что моя дочь, она же следователь, спрашивает: «Папа, ты куда?!». А я ей отвечаю: «Я не настолько стар, чтобы вечно сидеть в кабинете!». И сейчас моя основная задача напомнить нашим сценаристам, что я не должен все время сидеть в кресле и излагать свои мысли. Так что иногда буду выходить в «поле» и действовать самостоятельно. Это гораздо интереснее», – рассказывает исполнитель главной роли Леонид Кулагин.

Главные роли в проекте исполнили Леонид Кулагин, Алёна Спивак, Дмитрий Блохин, Борис Смолкин, Илья Носков, Татьяна Лянник и другие.