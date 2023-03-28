Весенний фестиваль цветов в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород»

1 апреля под открытым небом в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» стартует ежегодный Весенний фестиваль цветов — на 2 недели раньше обычного!

Прямо сейчас здесь можно увидеть первые в Москве тюльпаны и пик цветения подснежников. Кроме того, в саду ежечасно распускаются крокусы, пролески, весенники, цикламены, хохлатки, белоцветники, леонтицы.

В «Аптекарском огороде» представлены огромные и очень ароматные ковры первоцветов. Ни в Москве, ни по всей России нет другого сада, где можно было бы увидеть такое разнообразие весенних растений. В основе нашего первоцветного ковра — характерные для Средней полосы России, но ставшие редкими в окрестностях Москвы хохлатки, пушкинии, хионодоксы и ветреницы, которые были в "Аптекарском огороде" всегда: микропопуляция полностью изолирована от Подмосковья и сохраняется в саду с допетровских времен.

Цветение этих растений длится совсем недолго, но значение для экосистемы огромно. Пыльца и нектар первоцветов — практически единственная пища для насекомых ранней весной. Многие эфемероиды занесены в Красную книгу.

Кроме того, скоро в «Аптекарском огороде» расцветут первые магнолии и сакуры. Экзотические и теплолюбивые магнолии успешно зимуют в саду благодаря умелому уходу и микроклимату: в центре Москвы всегда теплее, чем в среднем в Центральной России.

В начале мая распустятся яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черёмуха.

В середине мая — пик цветения 100 тысяч тюльпанов, в конце месяца — громадные пионы, сирень и рододендроны.

Для посетителей также открыты 2 тропические, 1 субтропическая и 1 суккулентная оранжереи с богатейшими коллекциями необычных растений со всего света и уникальными экспозициями вроде Туманного леса и Хищного болота.

Кроме того, гости сада могут посетить выставки самых эффектных насекомых планеты и ботанической живописи.

Весенний фестиваль цветов продлится до июня — месяца пионов и ирисов.

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