Модный дизайнер Ксения Демьяненко-Новикова поддержала выставку «Искусство быть: запредельно близко» в Иваново

Соавтор бренда «Другие берега» примет участие в открытии инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко» и проведет модный показ в рамках параллельной программы, чтобы вместе с благотворительным фондом «Гольфстрим» привлечь внимание к проблеме восприятия людей с инвалидностью в обществе.

«Принять участие в проекте, на открытии инклюзивной выставки «Искусство быть: запредельно близко», это интересный опыт. Наши проекты созвучны и направлены на благие цели, где терапией и способом высказывания является искусство. Необходимо коммуницировать и создавать большое сообщество единомышленников, работающих в одном направлении», — прокомментировала Ксения Демьяненко-Новикова, дизайнер проекта «Другие берега».

«Мы бесконечно рады, что наш инклюзивный выставочный проект «Искусство быть» обогатился сотрудничеством с творческим человеком, разделяющим инклюзивные ценности благотворительного фонда «Гольфстрим»», — заключила президент благотворительного фонда «Гольфстрим» Виктория Якимова.

Выставка «Искусство быть: запредельно близко» нацелена на популяризацию современного искусство как ресурса для развития инклюзивной культуры в стране. Через арт-объекты художники рассказывают об инклюзии, о тех ситуациях, с которыми приходится сталкиваться людям с ОВЗ. Посетители смогут не только познакомиться с современным искусством, но и получить элемент психологической реабилитации от взаимодействия с арт-объектами. Главный принцип выставки «Искусство быть: запредельно близко» – следование принципам партиципации, то есть участие и со-участие всех людей.

Восемь арт-объектов современного искусства, отобранных со всей России жители и гости Иванова увидят на выставке «Искусство быть: запредельно близко» в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д. Г. Бурылина в Музейно-выставочном центре.

В создании коллекции бренда «Другие берега» принимали участие люди с ментальными особенностями развития, рисунки которых были адаптированы в авторские ткани и впоследствии созданы утилитарные коллекции одежды со смыслом. С каждого проданного изделия отчисляются авторские гонорары особенным художникам. В 2023 году, в городе Иваново проект «Другие берега» отметит свое 10-летие.

Коллекция состоит из 6 образов, для папы, мамы и 4 деток, это трикотажные костюмы, худи и свитшоты. На каждое изделие нанесен принт или промышленная вышивка разработанная на основе рисунков проекта «Другие берега». Коллекция посвящена семье, дружбе, домашнему теплу и заботе. Поэтому графичными символическими принтами стали: птицы, птенцы, гнезда, цветочные образы.

Ксения Демьяненко-Новикова — член Союза дизайнеров России, член Союза художников России Ивановского областного отделения, старший преподаватель в ИВГПУ на кафедре дизайна костюма и текстиля им. Н.Г. Мизоновой.

«Искусство быть» — один из проектов благотворительного фонда «Гольфстрим». Проект реализуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Открытие выставки «Искусство быть: запредельно близко» состоится 16 февраля в Ивановском государственном историко-краеведческом музее имени Д.Г. Бурылина в Музейно-выставочном центре.

Для посетителей музея выставка будет доступна с 17 февраля по 26 марта 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.