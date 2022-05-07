«Мой Ангел». Ксюша Антонова спела о своём отце

7 мая 2022 года на всех цифровых площадках открылся новый сингл «Мой Ангел» молодой и амбициозной артистки — Ксюши Антоновой. Дата и название были выбраны не просто так, в этот день родился один из главных людей в жизни Ксении — её наставник, продюсер, лучший друг, отец — Вадим Антонов.

«Сегодня для меня особенный день! Ведь сегодня день рождения моего папы и долгожданный релиз трека «Мой Ангел» Мой любимый папа и самый лучший наставник! Спасибо тебе за твою любовь, поддержку, опору, наставления. Ты дал мне понять что такое настоящая мужская любовь. Продолжай идти по жизни вперед с оптимизмом и высоко поднятой головой. Пусть все дороги ведут тебя к удаче, добру и благополучию.

«С тобой поговорить могу я даже молча», лучше и не скажешь. Все строчки этой песни посвящены тебе, ведь ты и правда с самого рождения словно мой ангел-хранитель, всегда рядом. Очень сильно тебя люблю!» — Ксюша Антонова.

«Мой День рождения — сегодня. Неслучайно, именно в этот день, выходит официальный релиз песни «Мой Ангел». Конечно, это нескромная мечта, чтобы дочь спела об отце. Но я отбросил все предрассудки, и как автор разрешил себе это!

История песни следующая…

Написана мной, с наблюдений отношений сестры и брата — моих хороших друзей.

Позже, я понял, что я написал еще одну песню, которая подходит чувствам всех, всех без исключения!!! Отцу и дочери, матери и сыну, паре, сестре и брату + еще огромное количество вариаций. Послушайте ее внимательно… она и о КАЖДОМ ИЗ ВАС тоже… Отдельная благодарность моей дочке Ксюше Антоновой за проникновенное, честное исполнение — до мурашек!» — Вадим Антонов.

Релиз выпустило Издательство «Монолит».

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