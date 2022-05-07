Arts Square Gallery: Выставка Кирилла Акулиничева «О чем говорит художник»

Arts Square Gallery представляет персональную выставку Кирилла Акулиничева «О чем говорит художник». Фантазийные керамические арт-объекты в эстетике 90-х, кружение, краска стекает, работа не закончена, а просто прервана, зафиксирована и нарочито не профессиональна, ведь люди и так слишком серьёзны.

В подсознании — сила. Главное — движение, процесс, а не результат (искусство действия), скульптурные объекты создаются по большей части в технике отминания и выгребки, как в палеолите или до исхода из рая, вне конкуренции и маркетинга. Художник — каждый, и каждый — творец. Произведение – это сама жизнь, потому что главное, для чего мы здесь, — это познание и импровизация, достройка и сотворение этого мира.

Кирилл Акулиничев родился в 1972 году. Создает живопись, скульптуру и видео-арт. Основатель объединения видео-художников «INSIDE». В живописи разрабатывает сюрреалистичные пространства с барочными элементами. Через абстрактную форму скульптуры размышляет на табуированные темы. Изучает религии, мифологию, народное искусство, которые находят интроспективное выражение в работах.

Выставка завершит работу 26 мая.

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